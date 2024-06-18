Шесть человек получили травмы в ДТП под Тюменью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса и легковушки с прицепом в Тюменской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу.

Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области устанавливают обстоятельства ДТП, случившегося сегодня утром на 147-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск. Здесь столкнулись «Тойота» с прицепом из ЯНАО и автобус, перевозивший рабочих одного из предприятий. Предварительно, «Тойота» выехала на встречную полосу, — говорится в сообщении.

Четверо пассажиров автобуса, а также 51-летний мужчина и 16-летняя девушка, которые находились в «Тойоте», получили ушибы. Сейчас на месте происшествия движение организовано в реверсивном режиме по обочине дороги, автоинспекторы пропускают транспорт поочередно в обоих направлениях.

Ранее в Москве на Варшавском шоссе произошла крупная авария с участием трех транспортных средств. По данным МВД, в результате один человек погиб и еще один пострадал. Движение на участке трассы было перекрыто, к месту ДТП прилетел вертолет МЧС.