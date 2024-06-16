Крупная авария со смертельным исходом произошла в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве один человек погиб и один пострадал в результате крупной аварии, сообщили MSK.RU в ГУ МВД. Очевидцы сообщают, что движение на участке Варшавского шоссе перекрыто, на место происшествия «сел вертолет МЧС».

По предварительным данным, в 16:13 на Варшавском шоссе произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Один человек погиб, один пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, выясняются обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

В воскресенье, 16 июня, три автомобиля столкнулись в Москве. По данным столичного дептранса, авария произошла на проспекте Вернадского в районе дома № 39, на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется. Отмечается, что движение по улице Удальцова незначительно затруднено.

До этого в поселке Горный Щит в составе Екатеринбурга местный житель за рулем автомобиля Nissan сбил трех пешеходов, а затем врезался в стену пивного магазина. По предварительным данным, в больницу с травмами доставили двух мужчин и женщину. Водитель от освидетельствования на опьянение отказался. Его передали в Госавтоинспекцию для дальнейшего разбирательства.