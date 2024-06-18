Названа причина ДТП с восемью погибшими в Рязанской области Причиной массового ДТП в Рязанской области стал выезд автобуса на «встречку»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Причиной унесшего жизни восьми человек ДТП в Рязанской области, предварительно, оказался выезд автобуса на полосу встречного движения, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника управления ГАИ УМВД России по региону Сергея Москвина. С места происшествия госпитализированы 13 пострадавших.

Обстоятельством ДТП явился выезд на полосу встречного движения автобуса «Газель», — сказал Москвин.

Ранее сообщалось, что столкновение четырех автомобилей, среди которых два грузовика, произошло на 273-м километре автомобильной дороги М5 «Урал» в Шиловском районе Рязанской области. По данным региональной прокуратуры, жертвами аварии стали восемь человек. Еще 13 человек госпитализированы, среди них трое детей.

До этого прокуратура Москвы сообщила об аварии с участием нескольких автомобилей на Варшавском шоссе в Новой Москве. Водитель грузовика врезался в легковушку из-за несоблюдения дистанции, после чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с еще двумя машинами. Водитель легковушки погиб, несколько человек получили травмы. Смертельное ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля.