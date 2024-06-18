Столкновение четырех автомобилей под Рязанью унесло жизни восьми человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Столкновение четырех автомобилей, среди которых два грузовика, произошло на 273-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал» в Шиловском районе Рязанской области, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным ведомства, жертвами аварии стали восемь человек. Еще 13 человек госпитализированы, среди них трое детей.

В результате ДТП пострадал 21 гражданин, из них восемь погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе трое несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство здравоохранения Амурской области сообщило, что состояние четверых пострадавших в результате аварии в Благовещенске стабильное и без отрицательной динамики. Трое из них находятся в отделениях травматологии, один — в тяжелом состоянии в реанимации.

До этого прокуратура Москвы сообщила об аварии с участием нескольких автомобилей на Варшавском шоссе в Новой Москве. Водитель грузовика врезался в легковушку из-за несоблюдения дистанции, после чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось еще с двумя машинами. Водитель легковушки погиб, несколько человек получили травмы.

Также ранее в Москве произошла крупная авария со смертельным исходом. По данным ГУ МВД, один человек погиб и один пострадал, движение на участке Варшавского шоссе было перекрыто.