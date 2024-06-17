В Приамурье сообщили о состоянии четырех пострадавших в ДТП в Благовещенске Минздрав Приамурья: жертвы ДТП в Благовещенске находятся в стабильном состоянии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверо пострадавших во время аварии в Благовещенске находятся в стабильном состоянии без отрицательной динамики, сообщило Министерство здравоохранения Амурской области в своем Telegram-канале. Отмечается, что трое находятся в отделениях травматологии, один — в тяжелом состоянии в реанимации.

Трое — мальчик 14 лет, девушка 19 лет и женщина 32 лет — получают все необходимое лечение в отделениях травматологии, их состояние оценивается как средней тяжести. 14-летний мальчик находится в реанимации, состояние стабильно тяжелое, — сказано в сообщении.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в заведениях общепита, аптеках и на заправках необходимо установить алкотестеры. По словам депутата, таким образом водители смогут проверять себя на остаточные последствия алкоголя или лекарств. Он также отметил, что тему установки алкотестеров в общепите подняли на встрече с водителями в Ростовской области.

До этого сообщалось, что суд в Благовещенске арестовал на два месяца водителя микроавтобуса, обвиняемого в ДТП с пятью погибшими. Мужчине предъявлено обвинение в пьяной езде, повлекшей смерть двух и более лиц.