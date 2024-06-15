Суд арестовал пьяного водителя, сбившего пешеходов в Благовещенске

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Благовещенский городской суд арестовал на два месяца водителя микроавтобуса, обвиняемого в ДТП с пятью погибшими, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. 59-летнему мужчине предъявлено обвинение в пьяной езде, повлекшей смерть двух и более лиц.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении

Ранее в Минздраве сообщили, что двое пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Благовещенске умерли в больнице. Врачи сделали все возможное, но полученные травмы были очень тяжелыми. Таким образом, число жертв аварии выросло до пяти.

В реанимации в крайне тяжелом состоянии сейчас находятся мальчик 14 лет и женщина 32 лет. В отделение травматологии вскоре переведут мальчика 14 лет и девушку 19 лет, их состояние оценивается как тяжелое.

14 июня в Благовещенске пьяный водитель минивэна вылетел на тротуар и сбил толпу пешеходов. Он несся по городу со скоростью примерно 100 километров в час, а потом его занесло. Перед поездкой он выпил минимум одну бутылку водки.

При этом очевидица происшествия заявила, что виновник аварии пытался скрыться с места ДТП. По ее словам, несколько прохожих мужчин держали водителя силой, чтобы он не сбежал.