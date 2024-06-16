В России хотят установить алкотестеры в кафе и на заправках Депутат Нилов предложил установить алкотестеры в кафе и на заправках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В заведениях общепита, аптеках и заправках необходимо установить алкотестеры, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он направил соответствующее письмо в МВД и Минтранс России, пишет ТАСС. По словам депутата, таким образом водители смогут проверять себя на остаточные последствия алкоголя или лекарств. Он также отметил, что тему установки алкотестеров в общепите подняли на встрече с водителями в Ростовской области.

В одном из гостинично-ресторанных комплексов региона (г. Шахты) был продемонстрирован установленный алкотестер, чтобы покидающие его гости могли гарантированно убедиться в своей возможности управлять транспортным средством. Подобные приборы установлены также и в других заведениях общественного питания, — сказано в письме.

Ранее в поселке Горный Щит в составе Екатеринбурга местный житель за рулем автомобиля Nissan сбил трех пешеходов, а затем врезался в стену пивного магазина. По предварительным данным, в больницу с травмами доставили двух мужчин и женщину. Водитель от освидетельствования на опьянение отказался. Его передали в ГАИ для дальнейшего разбирательства.

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