Водитель грузовика спровоцировал массовую аварию с погибшим в Подмосковье

Фото: Прокуратура Москвы

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Варшавском шоссе в Московской области, сообщила столичная прокуратура. По данным ведомства, водитель грузовика столкнулся с легковушкой из-за несоблюдения дистанции. После этого автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался еще в две других машины. Водитель легковушки погиб, также есть пострадавшие.

Водитель грузового автомобиля в результате несоблюдения дистанции совершил столкновение в легковым автомобилем «Форд Мондео», который от удара выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение еще с двумя транспортными средствами. В результате дорожной аварии погиб мужчина 1989 г.р. — водитель автомобиля «Форд». Также есть двое пострадавших, — говорится в сообщении.

В воскресенье, 16 июня, три автомобиля столкнулись в Москве. По данным столичного дептранса, авария произошла на проспекте Вернадского в районе дома № 39, на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется. Отмечается, что движение по улице Удальцова незначительно затруднено.

Также в Москве один человек погиб и один пострадал в результате крупной аварии. Очевидцы сообщают, что движение на участке ДТП перекрыто, на место происшествия «сел вертолет МЧС».