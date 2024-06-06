Больше 100 ранено: что на самом деле случилось в ДТП с трамваями в Сибири

Фото: Максим Рожко/ТАСС

Столкновение трамваев в Кемерово

Общее количество пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово превысило 100 человек. Что там произошло, сколько погибших, кого обвиняют в трагедии?

Что за ДТП произошло с трамваями в Кемерово 6 июня

Экстренные службы сообщили, что столкновение двух трамваев произошло около 07:30 на Логовом шоссе в Кемерово.

Telegram-канал «112» показал видео, где переполненный пассажирами трамвай несется по рельсам на большой скорости. На крутом повороте у него выламываются двери, и нескольких пассажиров выбрасывает под колеса автомобилей.

Далее трамвай врезался в хвост впередиидущего вагона. Общественный транспорт получил серьезные повреждения, передние части вагонов буквально вжались друг в друга.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Сколько пострадавших в столкновении двух трамваев в Кемерово 6 июня

«Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщает о 102 пострадавших, один человек погиб. По крайней мере три человека находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней тяжести. 78 пострадавших доставлены в три больницы Кемерово, несколько самостоятельно добрались до травмпунктов.

Что стало причиной ДТП с трамваями в Кемерово

В Кемеровской электротранспортной компании сообщили RT, что причиной аварии мог стать человеческий фактор или техническая неисправность. Известно, что 2 июня трамвай проходил техосмотр, проблем выявлено не было. Поломка могла произойти позже, во время движения трамвая. Кроме того, ДТП произошло на сложном участке с большим уклоном.

Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерово Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерово Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерове Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерове Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерово Фото: Максим Рожко/ТАСС Столкновение трамваев в Кемерово

Глава города Дмитрий Анисимов заявил, что износ трамваев, курсирующих на территории Кемерово, составляет 80–90%. По словам мэра, общественный транспорт устарел, его возраст достигает 40 лет. Между тем известно, что трамвай — виновник ДТП был выпущен в 2012 году.

Что рассказала водитель трамвая

По данным Telegram-канал SHOT, водителем трамвая была 23-летняя Александра М. По данным канала, при столкновении ее зажало в кабине, сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас ей проводят операцию.

Девушка рассказала родным, прибывшим в больницу, что у трамвая отказали тормоза. Она пыталась обесточить подвижной состав, сняла рога, но вагон продолжал движение и набирал скорость.

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