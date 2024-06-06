Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово превысило 100 человек При столкновении трамваев в Кемерово пострадало 102 человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово превысило 100 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Подтверждена гибель одного человека. На осмотре до сих пор находится 61 человек, 31 — уже отпустили домой.

По уточненным данным, пострадали 102 человека, один из них погиб, — приводит агенство слова собеседника.

Ранее о гибели одного из пострадавших сообщил мэр города Дмитрий Анисимов. Он уточнил, что власти встретятся с его близкими, а семье окажут всестороннюю поддержку. Состояние остальных пострадавших, по его словам, у врачей не вызывает опасений.

Причинами ДТП с трамваями в Кемерово могли стать человеческий фактор или техническая неисправность, считают в Кемеровской электротранспортной компании. Выпущенный в 2012 году трамвай вышел на линию в исправном состоянии, им управляла 24-летняя девушка.

После аварии создан оперативный штаб, сообщил временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Илья Середюк. По его словам, штаб возглавил глава города Дмитрий Анисимов.

Износ трамваев, курсирующих на территории Кемерово, составляет 80–90%, заявил глава города Дмитрий Анисимов, комментируя столкновение двух составов. По его словам, общественный транспорт устарел, его возраст достигает 40 лет.