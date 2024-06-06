После столкновения трамваев в Кемерово создали оперштаб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После аварии с двумя трамваями в Кемерово, в которой пострадали десятки человек, был создан оперативный штаб, написал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Илья Середюк. По его словам, штаб возглавил глава города Дмитрий Анисимов. Середюк отметил, что при столкновении погибших нет, всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

В связи с ДТП, повлекшем большое количество пострадавших, в Кемерово создан оперативный штаб, который возглавил глава города Дмитрий Анисимов. Погибших нет, пострадавшим в полном объеме оказывается медицинская помощь. Организованы дополнительные операционные, медики вызваны на работу на внеплановое дежурство, — заявил он.

Ранее Середюк сообщил, что число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово увеличилось до 67 человек. Из них трое находятся в тяжелом состоянии, сейчас за их жизни борются врачи. Кроме того, 10 человек были отправлены на амбулаторное лечение.

До этого появились кадры с места столкновения трамваев на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста в Кемерово. На них видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения, вагоны практически сплющило, в окнах разбились стекла, а в передней части на металле глубокие вмятины.