Число пострадавших в аварии с трамваями в Кемерово увеличилось Середюк: при столкновении трамваев в Кемерово пострадали 67 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово возросло до 67 человек, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области — Кузбасса Илья Середюк. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 10:40 всего пострадали 67 человек. Из них в тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение, — написал он.

При этом РЕН ТВ со ссылкой на источники уточняет, что пострадали около 80 человек. По данным телеканала, 70 человек были госпитализированы, еще десять получили помощь амбулаторно, также травмы получили трое несовершеннолетних.

До этого в Сети появился ролик с разбитыми после столкновения трамваями на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста в Кемерово. На кадрах хорошо видны повреждения, которые получили транспортные средства. Стекла в окнах разбились, везде осколки, перила в салоне погнулись, двери повисли на петлях. Передние части вагонов буквально вжались друг в друга и сплющились.

Глава города Дмитрий Анисимов заявил, что что в связи с происшествием в городе уже создан оперативный штаб, который полностью контролирует ситуацию. Тем временем трамваи № 3 и № 10 на правом берегу сейчас движутся по укороченному маршруту — до ДК шахтеров.