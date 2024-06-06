Появилось видео с места столкновения трамваев в Кемерово Baza опубликовала видео с места столкновения трамваев в Кемерово

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza опубликовал видео с места столкновения трамваев на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста в Кемерово. На кадрах видно, что оба транспортных средства получили повреждения при аварии.

Вагоны буквально сплющило, в окнах разбились стекла, в передней части на металле глубокие вмятины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно, что результате ДТП с участием двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово пострадали около 30 человек. По данным МВД России по региону, пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в ведомстве.

До этого в Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской Обороны движение трамвая прервали выстрелы, как минимум две пули попали в двери транспорта. По словам очевидцев, злоумышленники обстреляли трамвай, который шел по маршруту № 24. Спустя около 15 минут транспорт вернулся в парк. В «Горэлектротрансе» информировали, что в результате ЧП обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Екатеринбурге на улице Титова загорелся трамвай первого маршрута. Пламя охватило последний вагон состава. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Очевидцы сообщали, что вагон был обесточен, были эвакуированы 30 человек, один получил травмы.