Стало известно о гибели одного из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово Мэр Кемерово заявил о гибели одного из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово

Один из пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово умер, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Дмитрий Анисимов. Он уточнил, что власти встретятся с близкими погибшего, а его семье окажут всестороннюю поддержку.

К сожалению, несмотря на все усилия врачей, скончался один из пострадавших в аварии на Логовом шоссе. Встретимся с близкими погибшего. Семье окажем всестороннюю поддержку, — написал Анисимов.

По словам мэра, состояние пострадавших при ДТП не вызывает опасений у врачей. Он также подчеркнул, что 11 госпитализированных уже перевели на амбулаторное лечение.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что после аварии с двумя трамваями в Кемерово, в которой пострадали десятки человек, был создан оперативный штаб. Его возглавил Дмитрий Анисимов. Середюк отметил, что всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

До этого появились кадры с места столкновения трамваев на Логовом шоссе в начале Кузнецкого моста в Кемерово. На них видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения, вагоны практически сплющило, в окнах разбились стекла, а в передней части на металле глубокие вмятины.