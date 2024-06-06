Названы возможные причины столкновения трамваев в Кемерове Трамваи в Кемерове могли столкнуться из-за неисправности или ошибки

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Причинами ДТП с трамваем в Кемерове могли оказаться человеческий фактор и техническая неисправность, сообщили RT в Кемеровской электротранспортной компании. Выпущенный в 2012 году трамвай, вышел на линию в исправном состоянии, им управляла девушка 2000 года рождения.

Издание уточнило, что поломка могла произойти позже, во время движения трамвая. Кроме того, ДТП произошло на сложном участке, на котором был большой уклон.

Столкновение двух трамваев произошло 6 июня около 07:30 на Логовом шоссе в Кемерово. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово возросло до 67 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.