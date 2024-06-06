Власти Кемерово раскрыли, в каком состоянии находятся городские трамваи Мэр Кемерово: износ городских трамваев составляет 80–90%

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Износ трамваев, курсирующих на территории Кемерово, составляет 80–90%, заявил ТАСС глава города Дмитрий Анисимов, комментируя столкновение двух составов, при котором пострадали десятки горожан и погиб один человек. По словам мэра, общественный транспорт устарел, его возраст достигает 40 лет.

Трамваи будут развиваться — это приоритетный вид транспорта. Сейчас износ трамваев составляет 80–90%. Они устаревшие, их возраст составляет до 40 лет, — сказал Анисимов.

Глава города добавил, что источник финансирования определяется, уже имеются федеральные программы, в которые заявляются региональные власти. Как отметил Анисимов, понимание источников финансирования появится не раньше 2025 года. Сперва необходимо обновить инфраструктуру.

По словам мэра, сейчас заменяются трамвайные пути на одной из улиц в Центральном районе Кемерово. В дальнейшем планируется закупить современные трамваи с учетом обновленной инфраструктуры.

Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 90 человек. Анисимов подтвердил смерть одного из них.

До этого появились кадры из Кемерово, на которых видно, как трамвай неконтролируемо несется по рельсам. Из него на проезжую часть выпали несколько пассажиров.