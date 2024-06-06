В Кемерово выросло число пострадавших при столкновении трамваев Минздрав: в ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерово возросло до 90 человек, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, которые приводит РИА Новости, среди них пятеро детей. Порядка 80 человек госпитализированы, 11 пострадавших получили медпомощь амбулаторно.

По оперативным данным, в ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей. 78 пострадавших доставлены в три больницы Кемерово, — сказал Кузнецов.

Мэр города Дмитрий Анисимов сообщил о гибели одного из пострадавших. Он уточнил, что власти встретятся с его близкими, а семье окажут всестороннюю поддержку. Состояние остальных пострадавших, по его словам, у врачей не вызывает опасений.

Столкновение двух трамваев произошло около 07:30 на Логовом шоссе. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. В местных СМИ предполагали, что у одного из транспортных средств могли отказать тормоза.

В Сети появился ролик с разбитыми трамваями. На кадрах хорошо видны повреждения, которые получили транспортные средства. Стекла в окнах разбились, везде осколки, перила в салоне погнулись, двери повисли на петлях. Передние части вагонов буквально вжались друг в друга.