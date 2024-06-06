Опубликованы кадры с выпадающими из трамвая пассажирами в Кемерово «112» показал видео с несущимся по рельсам трамваем в Кемерово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» показал кадры, на которых видно, как трамвай неконтролируемо несется по рельсам в Кемерово. На видео также можно заметить, что во время движения из транспортного средства на проезжую часть вылетели несколько пассажиров.

Инцидент произошел на Логовом шоссе. При столкновении двух трамваев пострадали минимум 50 человек.

Ранее глава Кемерово Дмитрий Анисимов объявил, что при ДТП с трамваями трое человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще 10 пассажиров сами обратились в медпункт, всего 40 граждан были доставлены в больницу, уточнил он. В связи с происшествием в городе был создан оперативный штаб.

До этого Telegram-канал Baza обнародовал видео с места инцидента. На кадрах можно было увидеть, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения при столкновении. Вагоны фактически сплющило, а передняя часть состава оказалась вся во вмятинах. На месте происшествия начала работу следственно-оперативная группа.

В конце мая в Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской Обороны движение трамвая прервали выстрелы. Как минимум две пули попали в двери транспорта. Отмечалось, что никто из пассажиров не пострадал.