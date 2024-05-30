В Петербурге злоумышленники обстреляли трамвай «Фонтанка»: в Петербурге злоумышленники обстреляли трамвай

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской Обороны движение трамвая прервали выстрелы, передает «Фонтанка». По данным издания, как минимум две пули попали в двери транспорта. Отмечается, что никто из пассажиров не пострадал.

У КАД в районе Обуховской Обороны обстреляли трамвай. Ждут полицию. Пневматика вроде, — рассказал изданию очевидец.

По его словам, злоумышленники обстреляли трамвай, который двигается по маршруту № 24. Спустя около 15 минут транспорт вернулся в парк. В «Горэлектротрансе» изданию подтвердили, что в результате ЧП обошлось без пострадавших.

Движение в штатном режиме. Водитель не может прокомментировать, не видел, что произошло. Предположительно, камень. Вызвана полиция, — говорится в сообщении.

Ранее неизвестный человек открыл огонь по окнам дома пенсионерки в городе Багратионовске под Калининградом. Женщина, проживающая на улице Железнодорожной, услышала странные звуки в полночь и обнаружила дыру в стекле окна. Хотя сама пожилая женщина не пострадала, случившееся ее очень испугало. Родственники потерпевшей вызвали полицию, которая сфотографировала поврежденное окно и опросила соседей.