Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово возросло Анисимов: число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово возросло до 50

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Количество пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове возросло до 50 человек, заявил глава города Дмитрий Анисимов в Telegram-канале. Трое из них в тяжелом состоянии, десять сами обратились в медпункт, еще сорок были доставлены в больницу.

Все пострадавшие в ДТП на Логовом шоссе в полном объеме получают необходимую медицинскую помощь. В связи с происшествием в городе создан оперативный штаб, который полностью контролирует ситуацию, — написал он.

Анисимов уточнил, что в связи с происшествием в городе уже создан оперативный штаб, который полностью контролирует ситуацию. Тем временем трамваи № 3 и № 10 на правом берегу сейчас движутся по укороченному маршруту — до ДК шахтеров. Проезд в них бесплатный.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово пострадали около 30 человек. По данным МВД России по региону, пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, указали в ведомстве.

Telegram-канал Baza уже опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, что оба транспортных средства получили повреждения при аварии. Вагоны буквально сплющило, в окнах разбились стекла, в передней части на металле глубокие вмятины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.