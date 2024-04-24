200 по встречной и опознание по зубам: список звезд, погибших в ДТП

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Марина Голуб

Российский блогер Лена Миро так и не смогла выйти из комы после ДТП в Соединенных Штатах. СМИ сообщили о ее смерти в ночь на 23 апреля. NEWS.ru вспомнил, кто еще из российских селебрити расстался с жизнью в дороге.

Марина Голуб

Актриса и телеведущая Марина Голуб погибла в ДТП в октябре 2012 года. В злополучный день она села в авто таксиста-частника. Выяснилось, что за полгода до этого его лишили прав на 20 месяцев за езду в нетрезвом виде.

Аварию спровоцировал водитель Cadillac, который выехал на красный сигнал светофора на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского, где столкнулся с Hyundai, в котором находилась актриса, а также с автомашинами «Лада» и KIA. Водитель Cadillac с места аварии скрылся.

Голуб находилась на заднем пассажирском сиденье. Удар пришелся как раз на ее сторону. Она скончалась на месте ДТП.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Марина Голуб

Михаил Евдокимов

7 августа 2005 года в автокатастрофе погиб известный российский пародист, а на тот момент губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Он вместе с супругой Галиной, водителем и охранником ехал в село Полковниково, где проходили мероприятия по случаю 70-летия со дня рождения космонавта Германа Титова.

На трассе М-52 в 29 километрах от Бийска машина Евдокимова обогнала «Волгу», но, спускаясь с холма, не успела вернуться на свою полосу и попыталась обойти иномарку, поворачивающую на перекрестке влево. За рулем этого автомобиля сидел Олег Щербинский. В результате Mercedes Евдокимова коснулся иномарки правым бортом, вылетел в кювет и разбился о дерево. Губернатор, его водитель и охранник погибли. Супруга Евдокимова получила тяжелые травмы.

Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/Global Look Press Михаил Евдокимов

Александр Дедюшко

Актер Александр Дедюшко погиб 3 ноября 2007 года. Вместе с ним ДТП унесло жизни жены и сына. В 22:15 на 109-м километре трассы Москва — Уфа, у заправки за деревней Новые Омутищи в Петушинском районе Владимирской области, Дедюшко на своем автомобиле Toyota Picnic въехал в грузовик. Предполагается, что актер мог уснуть за рулем.

Жена и сын актера погибли мгновенно. Сам Дедюшко первые минуты после аварии был жив, но скончался до приезда скорой.

Геннадий Бачинский

Известный радиоведущий Геннадий Бачинский скончался 12 января 2008 года. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter.

В день ДТП он ехал из города Кашина, где только что оформил документы на приобретение квартиры для матери. В Кашине у него был дом, и он хотел перевезти мать поближе к себе.

Две пассажирки микроавтобуса попали в больницу с переломами ног. Одна из пострадавших получила ожоги глаз и лица из-за паров от разбитого аккумулятора.

Фото: Asya Chepurina/Russian Look/Global Look Press Геннадий Бачинский

Леня Нерушенко

Солист группы «Динамит» Леня Нерушенко погиб 2 сентября, когда ему было 27 лет. За месяц до этого он успел записать сольный альбом, который вышел уже после его смерти.

Нерушенко ехал на своем мотоцикле по Садовому кольцу и не заметил вывеску «Осторожно, ремонтные работы». Проехав еще несколько метров, он попытался маневрировать, но не справился с управлением и врезался в грузовик. Смерть наступила мгновенно.

Ратмир Шишков

Ратмир Шишков — выпускник «Фабрики звезд — 4» и друг Тимати, с которым тот начинал свой путь в шоу-бизнесе. Вместе с Анастасией Кочетковой и Домиником Джокером они создали группу «Банда».

В ночь на 23 марта 2007 года Ратмир Шишков вместе со своими друзьями попал в страшное ДТП в Москве. Mercedes, в котором ехала компания, загорелся и взорвался после столкновения с другим авто. Родные опознавали погибших по зубам, украшениям и чудом уцелевшим фрагментам одежды. Как потом сообщили в ГИБДД, виновником аварии был водитель Mercedes, который на огромной скорости проскочил на запрещающий сигнал светофора.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Ратмир Шишков (второй слева)

Павел Петель

Известный эпатажными образами видеоблогер Павел Петель погиб в аварии 4 апреля 2022 года. ДТП произошло на Симферопольском шоссе в Подольске. Mercedes, на котором ехал блогер, врезался в фуру на скорости около 200 км/ч. В машине находились три человека, все они погибли.

Блогер, являвшийся гражданином Украины, 4 апреля отправился в миграционный центр в Сахарово для подачи документов на патент для работы. Около 12:45 он сообщил друзьям, что все прошло нормально и он возвращается, и после этого не выходил на связь.

Трагедия произошла в начале пандемии, когда границы между странами уже были закрыты. Друг Петеля Сергей Остриков передал прах Павла его родителям на границе в Белгородской области.

Виктор Цой

Лидер группы «Кино» Виктор Цой 15 августа 1990 года попал в роковое ДТП с «Москвичом 2141». Авария произошла на 35-м километре шоссе Р-126 Слока — Талсы, у хутора Таутопнике в Латвийской ССР. Цой выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Ikarus-250. От полученных ран музыкант скончался на месте.

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