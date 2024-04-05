Лебедь, Кадыров, Евдокимов: как на самом деле гибли главы регионов РФ

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Александр Лебедь, Андрей Чибис

Вечером 4 апреля на выходе из здания ДК «Строитель» на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напали, его ранили в живот. Главу региона прооперировали в Апатитско-Кировской центральной городской больнице, он пришел в себя. Нападавшего мужчину задержали. На допросе он признался, что совершить преступление ему приказал голос в голове. Кто еще из губернаторов пережил покушения или погиб — в материале NEWS.ru.

За что застрелили губернатора Магаданской области

18 октября 2002 года был убит губернатор Магаданской области Валентин Цветков. Ему выстрелили в голову около офиса представительства региона на Новом Арбате в Москве.

Подозреваемыми в убийстве оказались Владимир Голбан, известный в криминальных кругах под кличкой Молдаван, и член его банды Юрий Ражкин. Как писали СМИ, для ликвидации Цветкова Голбан направил в столицу лучших боевиков: Константина Коршунова (именно он стрелял в губернатора) и Сергея Филиппенко. Последний обеспечил сообщников поддельными паспортами, съемным жильем, а также отслеживал передвижения Цветкова после его прибытия в Москву.

В списке подозреваемых оказались еще четыре человека: Александр Захаров, Артур Анисимов, Масис Ахунц и Мартин Бабакехян. По данным следствия, именно они являлись заказчиками убийства магаданского губернатора.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Валентин Цветков

Расследование дела и суд шли почти десять лет. В феврале 2011 года все участники преступления получили крупные сроки: Анисимов, признанный лидером группы, и Мартин Бабакехян получили по 19 лет, Захаров — 17, а Ахунц — 13,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В начале августа 2012 года за участие в убийстве Цветкова Владимир Голбан получил 15 лет лишения свободы.

Сергей Филиппенко несколько лет скрывался от правосудия, но был задержан и получил восемь лет лишения свободы. Водитель группировки Сергей Гордиенко и еще один участник покушения, Евгений Ковалев, не дожили до суда — оба погибли в бандитских разборках. А Юрий Ражкин и Константин Коршунов, стрелявший в губернатора, до сих пор находятся в розыске.

Вопрос, за что убили Валентина Цветкова, до сих пор остается открытым. У следствия было три версии. Согласно первой, магаданского губернатора застрелили из-за так называемого золотого кредита, который правительство Магадана получило в середине 1990-х на развитие добывающей отрасли. По второй версии, убийство могло быть связано с добычей и переработкой золота в регионе, вокруг которых с советских времен складывались преступные кланы.

Еще одно предположение следствия касалось передела квот на добычу морепродуктов в регионе. В начале 2000-х это был не менее криминальный рынок, где также сложились свои криминальные правила игры.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости В Мосгорсуде перед началом предварительных слушаний по делу об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова

Кто заказал президента Чечни Кадырова

9 мая 2004 года погиб президент Чеченской Республики Ахмад Кадыров. В этот день он и другие высокопоставленные региональные чиновники собрались на стадионе «Динамо» в Грозном, где проходил концерт в честь Дня Победы.

В 10:35 произошел теракт — на центральной трибуне стадиона сработало взрывное устройство. В результате более 60 человек получили различные ранения, семеро погибли. Среди них был Ахмат Кадыров. Он скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание.

Как выяснило следствие, взрывное устройство было заложено еще при реконструкции стадиона прямо в основание трибуны. Перед проведением концерта спецслужбы проверяли стадион, но не нашли взрывных устройств. Взрывотехники, работавшие на месте происшествия, предположили, что бомбу привели в действие сигналом по проводам, ведь во время концерта работали «глушилки» радиосигналов — специально для того, чтобы помешать дистанционным подрывам бомб.

В СМИ писали, что в ходе расследования отрабатывалось несколько версий. Основная — теракт был попыткой дестабилизировать обстановку в республике и устрашить население. По второй версии, теракт «целенаправленно совершен для того, чтобы обезглавить Чеченскую Республику, физически уничтожив президента и председателя правительства». Остальные версии озвучены не были.

В июне 2006 года ответственность за теракт, в котором погиб Ахмат Кадыров, взял на себя террорист Шамиль Басаев. Он объявил, что исполнители теракта получили по 50 тысяч долларов. Басаева ликвидировали в том же 2006-м.

На Ахмата Кадырова покушались не раз. По воспоминаниям экс-начальника его охраны Руслана Алханова, президент Чечни относился к этому спокойно, повторяя, что «на все воля Всевышнего».

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Ахмад Кадыров

Кто стоял за покушением на Юнус-Бека Евкурова

Утром 22 июня 2009 года на президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова было совершено покушение с участием террориста-смертника. При проезде президентского кортежа по федеральной трассе «Кавказ» машина сопровождения попыталась оттеснить автомобиль, который медленно двигался по обочине трассы. Однако водитель этой машины совершил маневр и въехал в середину кортежа. Тут же прогремел взрыв. Мощность бомбы направленного действия составила не менее 70 килограммов в тротиловом эквиваленте. Евкуров получил тяжелые ранения.

На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в причастности к покушению на президента Ингушетии. Через два дня после покушения были уничтожены еще двое членов незаконного вооруженного бандформирования Абдул-Малик Алиев и Аслан Батыгов. В августе та же участь постигла еще двоих исполнителей — Рашида Дзортова по кличке Абдул-Азиз и Усмана Ужахова.

Как минимум еще двоих причастных к покушению на Евкурова — исламистского идеолога Александра Тихомирова по кличке Саид Бурятский, который, по данным следствия, является одним из организаторов преступления, и Магомеда Цокиева объявили в розыск. 2 марта 2010 года Саида Бурятского ликвидировали на территории Ингушетии в ходе спецоперации ФСБ РФ.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости 18 июля 2009 года. Президент России Дмитрий Медведев посетил в институте Вишневского президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова (слева направо), проходящего лечение после покушения

Гибель Александра Лебедя: многие до сих пор уверены в теракте

28 апреля 2002 года в авиакатастрофе погиб губернатор Красноярского края Александр Лебедь. Он летел на вертолете Ми-8 с чиновниками, охраной и журналистами, но в 10:15 машина рухнула с высоты, еще в воздухе начав разваливаться на части. От полученных ран Александр Лебедь скончался в больнице Абакана. Помимо него погибли еще семь человек.

Изначально выдвинули несколько версий: плохая погода и видимость, ошибки экипажа, неисправность вертолета. Была версия, что сам Лебедь якобы мог приказать пилотам лететь на предельно низкой высоте, после чего вертолет столкнулся с ЛЭП, не указанной на картах.

На следующий день тогда еще министр по делам ГО и ЧС Сергей Шойгу огласил официальную версию произошедшего: вертолет Лебедя упал из-за плохой видимости, зацепившись за линию электропередачи.

Согласно выводам Минтранса РФ, причинами авиакатастрофы стали несколько факторов: неудовлетворительная организация рейса, нарушение экипажем норм полета в горной местности, недостаточное информирование о погодных условиях, из-за недоработок метеорологических служб. После авиакатастрофы за нарушение полетных правил осудили командира экипажа Тахира Ахмерова и его помощника Алексея Куриловича. Они получили четыре года колонии-поселения и три года условно соответственно. Оба летчика не признали вину.

Однако многие до сих пор уверены, что авиакатастрофа, в которой погиб губернатор Красноярского края, на самом деле была терактом. Эта версия появилась сразу же и быстро стала популярной. В 2012 году появилась информация, что бывшие офицеры ГРУ провели собственное расследование гибели Лебедя и якобы обнаружили на лопасти винта Ми-8 взрывчатку.

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press Александр Лебедь

Почему многие не верят в случайную гибель Михаила Евдокимова

7 августа 2005 года в автокатастрофе погиб известный российский пародист, а на тот момент губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Он вместе с супругой Галиной, водителем и охранником ехал в село Полковниково, где проходили мероприятия по случаю 70-летия со дня рождения космонавта Германа Титова.

На трассе М-52 в 29 километрах от Бийска машина Евдокимова обогнала «Волгу», но, спускаясь с холма, не успела вернуться на свою полосу и попыталась обойти «Тойоту», поворачивающую на перекрестке влево. За рулем этого автомобиля сидел Олег Щербинский. В результате «Мерседес» Евдокимова коснулся «Тойоты» правым бортом, вылетел в кювет и разбился о дерево. Губернатор, его водитель и охранник погибли. Супруга Евдокимова получила тяжелые травмы.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press Михаил Евдокимов

После аварии Олега Щербинского приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. По мнению следствия, он имел возможность предотвратить столкновение. Судья Галина Щегловская заявляла, что «вина Щербинского подтверждается совокупностью доказательств».

После смерти Михаила Евдокимова некоторые наблюдатели высказывали предположения, что Евдокимова могли убить за то, что он пытался бороться с коррупцией и контрабандой наркотиков с территории Казахстана, с которым граничит Алтайский край. Но официальное следствие не проводило проверок ни одной из версий, выходящих за рамки предположения об «обычном ДТП».

Жена и близкие Михаила Евдокимова в документальном фильме о губернаторе тоже заявляли, что не верят в официальную версию.

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