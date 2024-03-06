Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость золота во время торгов на бирже Comex поднималась выше $2153 тысячи за тройскую унцию, обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки. В максимуме цена равнялась $2153,7 за тройскую унцию (+0,91%) по состоянию на 17:34 по московскому времени.

К 17:40 мск золото торговалось по $2 152,2 за унцию (+0,84%).

Ранее сообщалось, что цена биткоина в ходе торговой сессии выросла почти на 5% и преодолела отметку в $59 тысяч. В последний раз стоимость цифровой валюты превышала эту отметку 20 ноября 2021 года.

По данным Reuters, традиционные институты и большие компании вкладывают свои деньги в биткоины, что становится его движущей силой. По информации издания, несмотря на свою сильнейшую волатильность, эта криптовалюта бьет новые рекорды. Кроме прочего, влияет ажиотаж, вызванный ожиданиями снижения процентных ставок в США. Гендиректор CF Benchmarks Суй Чанг считает, что биткоин может привлекать инвесторов и потенциалом диверсификации. При этом, предупредили эксперты, если криптовалюта вновь рухнет, то она унесет за собой в бездну половину криптоиндустрии.