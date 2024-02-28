Цена биткоина выросла до рекордного с осени 2021 года значения Стоимость биткоина превысила $59 тысяч впервые с 20 ноября 2021 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Цена биткоина в ходе торговой сессии выросла почти на 5% и преодолела отметку в $59 тысяч, свидетельствуют данные площадки Coindesk. В последний раз стоимость цифровой валюты превышала эту отметку 20 ноября 2021 года.

По состоянию на 13:30 мск цена биткоина составляет $59,194. Только за последний месяц криптовалюта выросла примерно на $8 тысяч. Отмечается, что скачок цены произошел после того, как спотовые биржевые фонды биткоинов (ETF) зафиксировали совокупный объем торгов на сумму более $3 млрд.

Днем ранее стоимость биткоина составляла $56,4 тысячи. Такой рывок был зафиксирован впервые с 2 декабря 2021 года.

До этого трейдер и майнер Евгений Каминский заявил, что возможность инвестирования в криптовалюты принесет выгоду для государства с точки зрения налогообложения. При этом, по его словам, вопрос способности инвесторов адекватно оценивать риски пока остается открытым, поэтому важно вести просветительскую работу среди населения.

В свою очередь заместитель председателя Банка России Ольга Полякова заявила, что регулятор по-прежнему не рассматривает криптовалюты как средство платежа в стране. По ее словам, ЦБ видит риски в инвестировании в подобные активы.