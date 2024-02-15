В Центробанке уточнили статус криптовалюты в России Центробанк не рассматривает криптовалюту как средство платежа в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк по-прежнему не рассматривает криптовалюты как средство платежа в России, заявила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова в ходе форума «Кибербезопасность в финансах». Как сообщает ТАСС, Банк России видит риски в инвестировании в подобные активы.

Хотела бы обозначить однозначную позицию Банка России, которую мы не раз уже высказывали. Мы не рассматриваем криптовалюты в качестве расчетной единицы на территории Российской Федерации, — заявила Полякова.

По ее словам, инвестирование в криптовалюты возможно, однако вопрос об адекватной оценке инвестором рисков, которые он берет на себя, остается открытым. Полякова добавила, что вовлеченность банковского сектора в прямую покупку криптовалюты через иностранные криптобиржи невысокая.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что каждый четвертый рубль из банков, похищенный кибермошенниками, является заемным. Она добавила, что борьба с данным видом мошенничества станет одним из главных приоритетов на текущий год.

Кроме того, Центробанк предложил ввести лимит на внесение наличных средств в банкомате с карт и приложений. Глава регулятора отметила, что проблема мошенничества во многом решается благодаря безналичным переводам, но в России также регистрируются случаи внесения наличных средств на счет преступника.