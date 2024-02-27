Стоимость биткойна превысила $56 тысяч впервые с декабря 2021 года

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ходе последней торговой сессии стоимость биткойна поднялась на 9,68%, до $56,467 тысяч, свидетельствуют данные площадки Coindesk на 05:23 мск. Такой рывок зафиксирован впервые с 2 декабря 2021 года. По состоянию на 05:33 мск биткойн замедлил рост до $56,142 тысяч (+9,12%).

В ходе торговой сессии 8 января 2024 года стоимость биткойна поднялась выше $47 тысяч, свидетельствовали данные площадки Coindesk. Это произошло впервые с 30 марта 2022 года. По информации на 22:59 мск, стоимость биткойна тогда выросла на 6,33% и составила $47 054. К 23:08 мск рост слегка замедлился, показав результат в $47 035.

Также заметный прирост стоимости биткойна был зафиксирован 23 августа 2021 года, когда он подорожал на 2,27% и стоил свыше $50 тысяч за единицу.

Биткойн — это платежная система, которая основывается на технологии блокчейн, ее может эмитировать, то есть, «добывать», любой участник, создающий новые блоки. Концепция впервые была обнародована в ноябре 2008 года. Пик популярности биткойна пришелся только на последние годы.

Ранее о скором выпуске в обращение собственной криптовалюты Gram заявили операторы мессенджера Telegram. Ожидалось, что транзакции будут доступны для 200–300 миллионов пользователей сервиса.