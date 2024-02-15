Трейдер обрисовал криптовалютное будущее России Трейдер Каминский: россиян нужно просвещать в области криптовалют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность инвестирования в криптовалюты принесет выгоду для государства с точки зрения налогообложения, заявил в беседе с «360» трейдер и майнер Евгений Каминский. При этом, по его словам, вопрос способности инвесторов адекватно оценивать риски пока остается открытым, поэтому важно вести просветительскую работу среди населения.

Центробанк решил немного смягчить свою позицию относительно криптовалют. Единственное, что не сделал ЦБ при этом, — не сказал людям, как с этим работать. Фактически никакой просветительской деятельности по этой теме не ведется силами государства, — признал эксперт.

Он подчеркнул, что пока вся просветительская деятельность в этой сфере лежит на плечах экспертов. При этом на рынке действует множество мошенников, поэтому, если Центробанк допустил возможность таких инвестиций, он должен сделать и следующий логичный шаг — объяснить людям, что такое криптовалюты и как с ними работать, высказал мнение специалист.

Он также отметил, что сейчас рынок криптовалют является большой серой финансовой зоной, фактически «второй экономикой», контроль над которой даст государству значительную прибыль с точки зрения налогообложения внушительных объемов денежной массы.

Ранее заместитель председателя Банка России Ольга Полякова заявила, что регулятор по-прежнему не рассматривает криптовалюты как средство платежа в стране. По словам Поляковой, ЦБ видит риски в инвестировании в подобные активы.