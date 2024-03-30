Подросток-мигрант оскорбил губернатора и был депортирован из России Из РФ депортировали подростка-мигранта после оскорбления главы Самарской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из России депортировали подростка-мигранта, который обматерил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова после призыва разобраться с возросшим уровнем насилия среди несовершеннолетних, сообщает Telegram-канал Readovka. Уточняется, что из страны также выдворили мать мальчика, а его старшего брата задержали, поскольку он обвиняется в участии в массовой драке.

По данным канала, в ходе проверки после скандального видео школьника было установлено, что его семья находится на территории России незаконно. На мигрантов из Таджикистана обратили внимание после того, как губернатор области заявил, что все виновные в серии нападений на 11-летних школьников будут наказаны. После этого в Сети появилось видео, где несовершеннолетние стали оскорблять главу региона. При этом они заявляли, что им ничего за их действия не будет, а максимальное наказание будет максимум по статье 212 УК России, поэтому они останутся безнаказанными.

Ранее замминистра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири заявила, что после трагических событий в красногорском «Крокус Сити Холле» наблюдается отток трудовых мигрантов из России. По ее словам, после теракта резко возросло количество обращений с просьбой помочь с переездом.