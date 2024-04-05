Нападение с ножом на губернатора Мурманской области: кто ранил Чибиса

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Андрей Чибис

На губернатора Мурманской области совершено нападение. Андрея Чибиса ранили ножом в Апатитах после встречи с жителями города. Кто совершил нападение, что случилось?

В каком состоянии сейчас Андрей Чибис

Андрей Чибис остался жив. Нападавший на главу региона задержан. Губернатора госпитализировали.

Губернатора Мурманской области оперировали больше часа, сообщил главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев на видео, опубликованном Telegram-каналом «Оперштаб Мурманск». Медик рассказал, что пациент находится в реанимации, и пообещал позже расширить комментарии.

«Состояние тяжелое, в реанимации. На самом деле ему сильно повезло, что не была задета аорта», — уточнил Ширяев.

Угрозы для жизни губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после нападения нет, заявляла представитель его пресс-службы Лилия Сечкина. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник информировал, что врачи оценивают состояния Чибиса как тяжелое. Канал утверждает, что к нему вызвали дополнительную бригаду медиков для консультации. В пресс-службе главы Мурманской области сообщили, что в Кировск, где госпитализирован губернатор Чибис, выехал министр здравоохранения региона.

Региональный Следком отметил, что на месте нападения на Чибиса сейчас работает команда следователей под контролем главы управления Андрея Ефремова. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате ведомства.

Что известно о напавшем на Чибиса

Местный житель, который напал с ножом на губернатора Мурманской области после его встречи с жителями города Апатиты, пострадал при задержании, проинформировал Следком РФ. Мужчина был ранен сотрудниками Росгвардии.

«Коммерсант» со ссылкой на близкий к следствию источник сообщил, что предполагаемым преступником, напавшим на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, оказался житель Апатитов Александр Быданов. Издание утверждает, что мужчина рассказал о «голосе в голове», который велел ему совершить преступление. «Коммерсант» пишет, что задержанный, предварительно, является сотрудником РЖД и несколько раз привлекался к административной ответственности.

Фото: vk.com/bidan11081981 Александр Быданов

ТАСС со ссылкой на местные медицинские службы проинформировал, что напавший с ножом на Чибиса ранее на учете в психоневродиспансере не состоял. Telegram-канал «112» сообщил, что Александр Быданов в последнее время из-за сильных болей в спине принимает лекарства, выписанные неврологом. Канал добавил, что несколько препаратов он принял вечером 4 апреля перед выходом из дома.

«112» со ссылкой на родственников мужчины написал, что ранее у мужчины не было признаков психического отклонения и голосов он не слышал. Каналу близкие Быданова рассказали, что сами не понимают причины произошедшего.

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