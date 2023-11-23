В Мурманской области сообщили о попытке прорыва границы мигрантами Чибис: в Мурманской области пресекли попытку мигрантов прорвать границу

Фото: Артем Ершов/NEWS.ru

Скопление иностранных граждан наблюдается в Кандалакшском районе Мурманской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Чибис. Он добавил, что накануне была пресечена попытка прорыва границы со стороны иностранных граждан. По его словам, оперштаб принял решение усилить контроль на въезде в регион.

У нас есть скопление [иностранных граждан] в Кандалакшском районе — тех беженцев, жителей иностранных государств, которые прибыли к нам для того, чтобы транзитом через Российскую Федерацию попасть в Финляндию. Финляндия жестко ограничила пропускную способность, объявила о закрытии всех пропускных пунктов, кроме одного, — заявил глава региона.

Чибис рассказал, что накануне ночью мигранты предприняли попытку прорвать границу с Финляндией, но пограничники ее пресекли. По словам главы региона, оперативный штаб принял решение установить дополнительный контроль с проверкой документов на въезде в Мурманскую область и на ее территории.

Установка этих КПП простимулировала тех, кто находится здесь нелегально — мы видим, разворачиваются машины и уезжают обратно, — заверил Чибис.

Ранее Чибис объявил о введении в Мурманской области режима повышенной готовности из-за решения Финляндии закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, кроме «Райа-Йоосеппи». Он пояснил, что из-за позиции Хельсинки в области ожидается резкий приток иностранцев, стремящихся попасть в Финляндию.