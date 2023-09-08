В ГД возмутились систематической невыплатой зарплат в Мурманской области Депутат Госдумы Нилов возмутился невыплатами зарплат в Мурманской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов возмутился систематической невыплатой зарплат в Мурманской области. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что за подобные нарушения российским законодательством предусмотрена уголовная и административная ответственность для работодателей.

Данная проблема носит и социальный характер, коммунальная сфера касается каждого из жителей. Надо разбираться. Надо найти приемлемый вариант решения проблемы, необходимо все проверить, есть ли признаки совершенного административного или уголовного преступления, — сказал Нилов.

Депутат добавил, что направит запрос губернатору Андрею Чибису и в Роструд. Также парламентарий намерен обратиться в прокуратуру.

Ранее стало известно, что сотрудники двух предприятий в Снежногорске обратились за помощью в Трудинспекцию и к следователям из-за того, что более двух месяцев не получают зарплату. «Калган» и «Арно-Трейд» с апреля не перечисляли 12 работникам деньги и накопили долг перед ними в 1,5 миллиона рублей. По факту случившегося СК возбудил два уголовных дела.

Ранее юрист Дмитрий Кофанов рассказал, что в случае задержки выплаты заработной платы россиянин может получить компенсацию, которая составляет 1/150 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. Он отметил, что это прописано в Трудовом кодексе в статье 236.