Россиянам дали совет, что делать при задержке зарплаты Юрист Кофанов рассказал о положенной компенсации в случае задержки заработной платы

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В случае задержки выплаты заработной платы россиянин может получить компенсацию, которая составляет небольшую сумму в размере 1/150 от ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, рассказал юрист Дмитрий Кофанов. Он пояснил «Радио 1», что это прописано в трудовом кодексе, в статье 236.

Это статья 236 Трудового кодекса, согласно которой при задержке заработной платы работодатель обязан заплатить ее с учетом уже компенсации. Она, надо сказать, небольшая и составляет 1/150 от ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки, — отметил юрист.

Кофанов уточнил, что невыплата зарплаты может являться административным или даже уголовным правонарушением. Работнику необходимо пожаловаться в прокуратуру или инспекцию труда, несмотря на мораторий на инспекции. Эксперт добавил, что проверка может проводиться при невыплате зарплаты 10 сотрудникам или более. При этом отсутствие выплат со стороны работодателя в течение двух месяцев уже попадает под уголовную ответственность. В таком случае юрист советует обращаться в прокуратуру и следственный комитет.

Эксперт подчеркнул, что при задержке зарплаты или иных выплат на срок более 15 дней работник вправе подать письменное заявление о приостановлении работы. В таком случае он будет сидеть дома и не выполнять свои трудовые обязанности, а работодатель обязан будет погасить задолженность. За этот период сотрудник будет получать среднюю заработную плату.

Кофанов предупредил, что это касается только окладной части. Добиться справедливости при серой зарплате или при отсутствии премий будет тяжело, так как работодатель сможет просто сослаться на то, что никому ничего не должен.

Ранее финансовый консультант Денис Ушаков рекомендовал для формирования финансовой подушки откладывать с каждой зарплаты по 5–10%. Для хранения этих сбережений можно открыть самый простой расчетный счет даже с минимальной процентной ставкой.