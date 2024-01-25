Бывшим чиновникам Белозерцеву и Шпигелю дали более 10 лет колонии за взятки

Фото: t.me/moscowcourts

В Москве вынесли приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и основателю фармацевтической группы компаний «Биотэк» бывшему сенатору Борису Шпигелю по делу о коррупции, следует из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы. Суд приговорил их к длительным срокам заключения и крупному штрафу.

Измайловский районный суд города Москвы назначил экс-главе Пензенской области Ивану Белозерцеву наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строго режима и штрафом более 450 млн, — говорится в сообщении.

Борису Шпигелю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Отбывать наказание он также будет в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф аналогичного с Белозерцевым размера.

В ноябре прокурор запросил 13 лет колонии строгого режима для Белозерцева и 12 лет для Шпигеля. Заседание прошло в выездном формате в здании изолятора «Матросская тишина» из-за болезни Шпигеля.

Перед этим сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ подала иск в суд с требованием взыскать с Белозерцева и его подельников 9,9 млрд рублей. Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере и незаконный обороте оружия и боеприпасов. Шпигель вместе с супругой Евгенией и гендиректором компании «Фармация» Антоном Колосковым обвиняются в даче взятки.