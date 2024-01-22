Пилот раскрыл, как выжить в авиакатастрофе Пилот Сытник посоветовал слушать рекомендации стюардесс при ЧС

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Чтобы выжить в авиакатастрофе, важно слушать рекомендации стюардесс, посоветовал пилот Юрий Сытник. В беседе с «360» специалист подчеркнул, что персонал проходит специальную подготовку на случай непредвиденных ситуаций, поэтому следует внимательно относиться ко всем замечаниям работников, которые находятся на борту.

На пассажирских линиях этим занимаются стюардессы, проводники — молодые девочки и мальчики, которые проходят специальную подготовку. Поэтому обязательно надо приглядываться, слушать те рекомендации, которые члены экипажа дают пассажирам. Тогда есть шанс выжить, — пояснил пилот.

Также необходимо снять очки, убрать острые предметы и по возможности занять естественную позу во время авиакатастрофы. Сытник отметил, что в некоторых случаях стюардессы могут успеть пересадить пассажиров на более безопасные места. Кроме того, лучше надевать в полет натуральную одежду. Он также отметил, что обычно выживают те, кто плотно одет.

Вискоза и всякие химические вещи неприемлемы. Выживают обычно те, кто плотно одет — какая-то дубленка или шуба, унты. Конечно, так меньше вероятность [погибнуть], чем если в одних чулочках упасть, — рассказал пилот.

Российский вертолет ранее вылетел за выжившими при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане. По предварительным данным, на настоящее время они находятся в селении, расположенном неподалеку от места катастрофы.