Telegram-каналы сообщили о смерти Лены Миро: ее последний пост, скандалы

Фото: Социальные сети

Российский блогер Лена Миро, известная своими скандальными публикациями о звездах шоу-бизнеса в LiveJournal, умерла в результате ДТП в Соединенных Штатах, сообщил Telegram-канал Super.ru. Что известно о кончине девушки?

Что известно о Миро, кто она

Настоящее имя блогера — Елена Мироненко. Она родилась в Старом Осколе Белгородской области. Окончила Воронежский государственный университет, после выпуска работала переводчиком-сирнхронистом с английского языка.

Миро успела пожить и в Лондоне, где, по некоторым данным, училась в Кембриджском университете и подрабатывала организатором вечеринок. После этого вернулась в Россию.

В Москве Елена была личным переводчиком генерального директора одной из крупных компаний. Затем решила завести блог, где выпускала скандальные посты о звездах. Как говорила сама Миро, достичь успеха ей помог некий богатый покровитель.

Громкие скандалы

Свой блог девушка начала с темы о ЗОЖ и похудении. Она агитировала читателей посещать спортзал и правильно питаться. Сама же в свою очередь выкладывала много пикантных фотографий.

Женщин с лишним весом блогер называла «толстыми курицами», а мужчин — «глупыми». Звезды российского шоу-бизнеса, о которых Миро писала саркастические заметки, часто болезненно реагировали на нападки. Например, певица и актриса Ольга Орлова, после того как Елена обвинила ее в пластике, пригласила девушку на ужин, чтобы продемонстрировать отсутствие хирургического вмешательства.

А артистка Лолита Милявская пожалела Миро, сказав, что худые «очень злые, а мы, толстенькие, все замужем и у нас есть секс. Судя по всему, у вас его давно не было. Потому что женщина, у которой есть секс и любимый мужчина, который носит ее на руках, не позволяет себе выпады в адрес людей выдающихся».

Некоторые звезды даже грозили Миро судом за оскорбления. Особенно блогер не щадила певицу Ольгу Бузову и журналистку Ксению Собчак.

Личная жизнь

Миро не любила рассказывать общественности о своей биографии и личной жизни. Она часто осуждала звезд, делающих «показуху» из бракоразводных процессов. Большинство своих романов девушке удавалось скрывать, однако фанаты и хейтеры все еж выискивали слухи.

Одним из возлюбленных Миро считался основатель издания «Эксперт» Андрей Шмаров. Пару часто видели в одном из ЖК в Москве. Считается, что именно Шмаров убедил Елену создать свой блог.

В 2015 году Миро встретила своего первого мужа — американского фотографа Ричарда Прайда. Молодые люди быстро нашли общий язык из-за схожих интересов, к тому же родители супруга блогера были писателями.

«Все рано или поздно заканчивается»: последний пост Лены Миро

В конце марта 2023 года Лена Миро заявила, что перестает вести свой блог.

«Недавно вы все как один писали в комментариях, что если бы у вас была возможность больше не работать, не делать того, что вы делаете, то тут же плюнули бы на все. Возможно, в этом есть своя правда жизни. Все рано или поздно заканчивается. В этом нет ничего необычного. Все меняется, и все требует изменений. Или хотя бы сил на то, чтобы продолжать. А если их нет?» — написала блогер.

При этом в конце записи она уточнила, что не знает, перерыв это или навсегда. Миро отметила, что «время покажет». Комментарии к записи девушка отключила.

Что известно о смерти девушки

Ряд Telegram-каналов написал, что Миро попала в автокатастрофу и впала в кому в США, где жила последнее время. Недавно она скончалась. По словам источника, на который ссылается Telegram-канал Админ-Аншлак, мать Елены ездила в Штаты на похороны, а отец отказался, сказав, что «карма ее настигла, сама виновата».

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