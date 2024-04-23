Одиночество, жизнь в Латвии, Театр Гоголя: где сейчас актер Олег Гущин

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Заслуженный артист России Олег Гущин не снимается в кино с 2015 года. Чем он занимается сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Гущин

Олег Гущин родился 17 августа 1957 года в Риге.

В 1975–1977-х годах проходил срочную службу в Советской Армии, служил в роте разведки. В 1983 году окончил ГИТИС.

В кино Гущин дебютировал в 1985 году в картине «Лиха беда начало». Также актер снимался в проектах «Государственная граница. Фильм 5. Год сорок первый», «Без правосудия», «Людоед», «Группа риска», «Убойная сила», «Маросейка», «Пятый угол», «Звезда», «Кодекс чести», «Каменская 3», «Сель», «Потерявшие солнце», «Прощальное эхо», «Мужчины не плачут», «Джокер», «Авантюристка», «Четвертая группа», «Возьми меня с собой», «Розы для Эльзы», «Зарево», «Телохранитель» и других.

«Моя первая серьезная работа в кино — в кинофильме „Людоед“, пригласил меня Геннадий Земель. Потом я снимался у него еще раз, в картине „Изобретатель фараона“, но этот фильм куда-то пропал…» — вспоминал артист.

Всего в его фильмографии 41 работа.

«Я мог себе позволить разнообразить роль, показать невероятное противоречие жизни своего персонажа. Сценарий простой, но, как рассказывал Константин Шамин, это невыдуманная история», — говорил Гущин про роль в ленте «Джокер».

Что известно о личной жизни Гущина

Олег Гущин был женат на женщине по имени Ирина. Она обучалась на режиссерском факультете.

У пары родился ребенок, они вместе переехали в Ригу, поскольку в Москве им негде было жить. Спустя время супруги поехали в родной город Ирины — Екатеринбург.

В 33-летнем возрасте Гущин решил вернуться в Москву, но жена и ребенок за ним не последовали.

Чем сейчас занимается Гущин

Олег Гущин последний раз снимался в кино в 2015 году — тогда вышел сериал «Миндальный привкус любви» с его участием.

При этом актер продолжает играть в театре. Сейчас он задействован в постановке «Гроза. Искушение» в Театре Гоголя.

«Я вообще человек неконтактный, одиночка. Знаете, у Феликса Зальтена хорошо написано: „Одинокий путник идет дальше других“. У меня много друзей, но все они к нашему актерскому цеху отношения не имеют. Студийность театральная… в этом, конечно, что-то есть, но это не для меня. Нет у меня восторга от театра, нет всепоглощающей вовлеченности в этот процесс», — говорил артист.

Гущин также с детства увлекается футболом, выступает за команду гильдии актеров театра и кино. Помимо этого, среди интересов артиста значатся хоккей и ролики.

Читайте также:

«Можно сказать, что я — отшельница»: куда пропала актриса Юлия Маврина

«В Германии у меня бурлит жизнь»: чем сейчас занимается Евгения Ветлова

«Ударю того, кто меня назовет пьяницей»: где сейчас актер Василий Фунтиков