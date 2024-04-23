США, поддержка Украины, молитвы: куда пропала актриса Амалия Мордвинова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Амалия Мордвинова

Актриса Амалия Мордвинова прославилась благодаря ролям в лентах «Сны», «Самозванцы» и «Охота на Золушку». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Амалия Мордвинова

Артистка родилась 20 ноября 1973 года в Южно-Сахалинске. При рождении ее звали Людмила Парыгина. Имя и фамилию она поменяла при получении паспорта. Мордвинова окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и дебютировала на сцене «Ленкома» в главной роли в спектакле «Королевские игры». За первую театральную работу она получила Государственную премию России.

В кино Амалия Мордвинова дебютировала в 1993 году в картине «Сны», где ей досталась двойная роль — графини Призоровой в прошлом и посудомойщицы Марии в будущем. Затем она снялась в лентах «Дорога в рай», «Вор», «Женская собственность», «Самозванцы», «27 украденных поцелуев» и «Охота на золушку». Последний проект считается наиболее удачной работой артистки. После 2016 года она увлеклась поэзией.

Что известно о личной жизни Амалии Мордвиновой

Амалия Мордвинова четыре раза выходила замуж. С первым супругом, о котором практически ничего не известно, она развелась спустя непродолжительное время после свадьбы, вторым мужем артистки стал звукорежиссер Игорь Зорин. Они познакомились при озвучивании киноленты «Сны» и прожили вместе шесть лет.

В третий раз актриса вышла замуж в 2000 году за бизнесмена Александра Гольданского. В этом браке родилась дочь Диана. Вместе супруги создали продюсерский центр «Театральное дело Гольданскихъ», а спустя четыре года после свадьбы расстались.

Вскоре после развода Мордвинова оформила отношения с бизнесменом Вадимом Беляевым, от которого родила троих детей — сына Германа и дочерей Евангелину и Серафиму. Они разошлись в 2009 году.

Что известно о жизни Мордвиновой за границей

После развода с Беляевым Амалия Мордвинова переехала жить на Гоа с младшими наследниками, старшая дочь Диана в то же время уехала учиться в Нью-Йорк. На острове артистка встретила нового возлюбленного, духовного учителя Игоря Инатенко. Актриса начала заниматься духовными практиками и йогой, учила детей вегетарианскому питанию.

«Кривляться на сцене надоело, ей-богу. Пусть молодухи ноги задирают! Я почтенная мать четверых детей. Надоело», — говорила она.

В 2016 году после смерти возлюбленного Мордвинова переехала в США.

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press Амалия Мордвинова и Игорь Гнатенко

Что говорила про Украину и СВО

Амалия Мордвинова после начала спецоперации опубликовала два поста с молитвами в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Артистка не говорила, какой стороны придерживается, однако в ответах на вопросы поклонников о том, почему она молчит о событиях на Украине, сообщила, что ее задача — утешать общественность.

«Переговоры на высшем уровне между президентами уже довели до безумия, не доводить дело хотя бы до третей мировой. <...> Я всегда, уже года два, призываю к миру, особенно к миру в душе, в сознании. Это сейчас самое важное. Молимся за мир и жизнь», — писала она.

Также артистка поддерживала пользователей с Украины. Она в комментариях подбадривала их хорошими словами и рассказала, что имеет украинские корни — ее бабушка с дедушкой из Бердичева.

Чем сейчас занимается Амалия Мордвинова

Актриса в 50 лет живет в США. За границей она больше известна как поэтесса. Также Амалия Мордвинова продолжает занимается духовными практиками и йогой.

Последний раз она публично приезжала в Москву в 2021 году. Неизвестно, посещала ли артистка Россию после начала СВО, однако в 2024 году с ней запланирована премьера детектива «Гид и большие соблазны». Проект начали снимать три года назад.

С марта 2022 года Мордвинова перестала вести социальные сети.

Читайте также:

«Мобилизация в РФ нужна однозначно»: как живет актер Алексей Огурцов

«Можно сказать, что я — отшельница»: куда пропала актриса Юлия Маврина

«Уезжать из России было страшно»: куда пропал актер Евгений Пронин