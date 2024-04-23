«Уезжать из России было страшно»: куда пропал актер Евгений Пронин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евгений Пронин

Актер Евгений Пронин уехал из России в 2022 году. Где и как сейчас живет артист, чем он занимается, что говорил о спецоперации?

Чем известен Пронин

Евгений Пронин родился 8 ноября 1980 года в Климовске.

«Я вырос в городке Климовске и был очень далек от культуры. Стать актером мне посоветовали друзья, говорили: „Ты такой раскованный, у тебя получится“», — вспоминал он.

Пронину нравились фильмы с народным артистом РСФСР Андреем Мироновым. Узнав, что он учился в Театральном институте имени Бориса Щукина, Пронин тоже решил туда поступить.

В кино он дебютировал в 2001 году в сериале «Московские окна». Также актер снимался в проектах «Лучший город Земли», «Штрафбат», Garpastum, «Сердцу не прикажешь», «Большая нефть», «Классные мужики», «Семейная история», «Случайный свидетель», «Судьба Марии», «Разведчицы», «Елки 1914», «Ветер в лицо», «Слава», «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее», «Гостиница „Россия“», «Чужая», «Московские тайны», «Селфи на память», «Хозяйка горы», «Человек из дома напротив», «Тест на беременность», «Онлайф» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Евгений Пронин

Что известно о личной жизни Пронина

В 2007 году на съемках сериала «Сердцу не прикажешь» Евгений Пронин познакомился с украинской актрисой Екатериной Кузнецовой. Долгое время их отношения были на расстоянии, поскольку Пронин жил в Москве, а Кузнецова — в Киеве.

Каждый месяц актер ездил в Киев к избраннице, но в 2014 году, когда поездки на Украину стали затруднительными, он уговорил ее переехать в Россию. В том же году пара поженилась.

Спустя девять месяцев супруги расстались.

«Около полугода мы прожили в браке. До свадьбы были вместе больше пяти лет, но в постоянных разъездах. Два года — вообще на расстоянии: она в Киеве, я в Москве, поезда-самолеты. Никто в эти отношения не верил, а мы такие: „У нас любовь“. Все действительно было очень ярко, красиво. В сентябре мы переехали в новый дом, стали больше времени проводить вместе и лучше узнавать друг друга. Появился быт, постепенно чувства стали притупляться. Тут недомолвка, там недопонимание... В какой-то момент мы просто сели, пообщались и решили, что перестали друг друга дополнять и нам лучше друг друга отпустить», — комментировал Пронин.

При этом Кузнецова утверждала, что ушла от мужа из-за его измены.

«Случилось предательство не с моей стороны. А я отношусь к той категории женщин, которые такого не прощают. О другой женщине узнала случайно и приняла решение уйти. Я так ему и сказала: „Я ухожу“. Женя до последнего не верил, что я смогу уйти, но я ушла. Ему было неприятно это разоблачение. Он просил прощения, но я — титановая пластина, меня не расшибешь», — признавалась актриса в программе «Судьба человека».

В 2019 году Пронин женился на продюсере Кристине Арустамовой, которая на 15 лет младше его. В браке родился сын Гарри.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Евгений Пронин и его супруга, продюсер Кристина Арустамова

Почему Пронин уехал из России

В 2022 году, после начала спецоперации, Евгений Пронин вместе с семьей уехал из России в Армению.

«Переезжать хоть и страшно, но посильно. А иногда даже интересно… Люди есть везде, и в целом везде они добрые. Иногда глупые, не будем показывать пальцем, где именно, но добрые. Создайте семечко вашего потенциала, благоприятные условия, найдите подходящую вам землю. И взрастите свое собственное счастье», — сообщал он в соцсетях.

Актер Юрий Батурин негативно воспринял отъезд Пронина.

«Актер, может быть, и хороший, но как человек — ужасен. Я этого не стыжусь, знаю, о чем говорю. Но мне все равно, какой он, — мне с ним не жить, детей не крестить», — заявлял артист.

Что Пронин говорил о спецоперации

В феврале 2024 года Евгений Пронин опубликовал в микроблоге видео с сыном и заявил, что «два года назад он вместе с семьей выбрал свет и новую жизнь».

Ранее он своими публикациями также демонстрировал, что не поддерживает проведение спецоперации.

«Конечно, наш мир никогда не будет прежним, и мы все — свидетели хроники безумия кучки людей. Но в наших силах дистанцироваться и построить новый мир — наполненный добротой, любовью и заботой. Непросто, но мы это делаем уже два года в Армении! Мирного нам неба над головой и в головах. Испытаний еще будет много, держимся!» — писал актер.

Чем Пронин занимается сейчас

Евгений Пронин продолжает творческую деятельность. В 2023 году он снялся в картине «Другие планы» армянского производства.

Также артист активно ведет соцсети, где показывает, как они с семьей путешествуют и отдыхают.

Читайте также:

«Ударю того, кто меня назовет пьяницей»: где сейчас актер Василий Фунтиков

США, смена деятельности, «Маргарита»: куда пропал актер Александр Галибин

«Депрессия из-за отсутствия ролей»: куда пропал актер Евгений Киндинов