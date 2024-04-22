«Ударю того, кто меня назовет пьяницей»: где сейчас актер Василий Фунтиков

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Актер Василий Фунтиков прославился благодаря телесериалу «Каникулы Кроша». Куда пропал артист, как он живет сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Фунтиков

Василий Фунтиков родился 5 июля 1962 года в Москве.

В кино попал в возрасте девяти лет случайно: он гулял с собакой и, проходя мимо киностудии, был замечен помощником режиссера, которая дала ему записку для мамы. Далее мальчика привели в студию на кинопробы в фильм Ролана Быкова «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». На главную роль его не утвердили, однако он снялся в эпизодах.

В 1975 году Фунтиков сыграл главную роль в ленте «Охотники за браконьерами». В 1984 году он окончил ВТУ им. Б. В. Щукина.

Фунтиков снимался в картинах «Камертон», «Каникулы Кроша», «Неизвестный солдат», «Зонтик для новобрачных», «Борис Годунов», «Воскресенье, половина седьмого», «Под куполом цирка», «Овен», «Лучший город Земли», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Герой нашего времени», «Глухарь», «Цыганки», «Инспектор Купер» и других. Всего в его фильмографии 28 работ.

«Когда я снимался в „Каникулах Кроша“, я уже сдавал выпускные экзамены в школе. И получил двойку по литературе, хотя всегда много читал и много стихов знал наизусть. А около школы уже стояла киносъемочная машина. Второй режиссер, который сидел в машине, сказал: „Ну все — съемки отменяются!“ Я был расстроен, а второй режиссер мне говорит: „Вася, жди!“ И пошел в класс. Меня сразу вызвали на переэкзаменовку, и я прочитал стихотворение Есенина „Исповедь хулигана“. После этого стихотворения мне поставили четыре с плюсом, и мы поехали на съемку», — вспоминал Фунтиков.

Что известно о личной жизни Фунтикова

Василий Фунтиков не женат. В одном из интервью артист рассказал, что у него есть дочь Дарья, которая родилась в 2002 году. Фунтиков отмечал, что главной женщиной жизни для него является мама.

«Да, я — маменькин сынок, и я горжусь этим», — заявлял он.

Младший брат актера, Павел Фунтиков, — двукратный чемпион Европы по самбо, чемпион России по самбо и дзюдо, заслуженный тренер РФ.

Что известно об алкогольной зависимости Фунтикова

Василий Фунтиков признавался, что у него были проблемы с алкоголем, однако сейчас все в прошлом.

«В июле 2007 года, мне тогда 45 лет исполнилось, я дал маме клятву, что больше не пью. И с тех пор слово держу. Когда-то давно я на год зашивался, а толку? Воля должна быть. Сказал „не пью“ — и точка, без всяких кодировок! Я стольких близких людей потерял из-за зеленого змия, поэтому сейчас — как стеклышко. Если сейчас кто-то скажет, что я пьяница, за такое вранье могу и ударить, хоть и не дерусь», — комментировал актер.

Чем сейчас занимается Фунтиков

Василий Фунтиков последний раз снимался в кино в 2019 году — тогда вышел мини-сериал «Перелетные птицы» с его участием.

Несмотря на то что актер не появляется на телевидении и большом экране, он периодически играет в театре. По словам Фунтикова, он доволен своей жизнью, поскольку у него есть все необходимое.

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