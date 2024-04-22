Орбакайте, фиктивный брак с Высоцкой, инфаркт: как живет актер Анатолий Кот

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Анатолий Кот

Актер Анатолий Кот активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни, где артист заменил Дмитрия Назарова?

Чем известен Кот

Анатолий Кот родился 5 июня 1973 года в Минске. В 1994 году окончил Белорусскую академию искусств.

В кино Кот дебютировал в 1997 году в ленте «Две истории одного гусара». Также артист снимался в картинах «В августе 44-го», «Каменская-2», «Виола Тараканова», «Рождественский обмен», «На безымянной высоте», «Под небом Вероны», «Охотник», «Солдаты-11», «Маргоша», «Брестская крепость», «Лектор», «Страсти по Чапаю», «Бомба», «Молодежка», «Федоров», «По законам военного времени», «Битва за Севастополь», «Небеса подождут», «Черный пес», «Пуля», «Небо», «Чемпион мира», «Офлайн» и других.

Довольно часто Кот играет отрицательных персонажей.

«Нет только черного и белого, в жизни смешение красок. Я не хочу сказать, что в душе я убийца и фашист. Главное — найти оправдание для своего персонажа, почему он совершает тот или иной поступок. На все есть мотивы, даже, как ему кажется, они благородны. Например, герой так поступает ради любви, это чувство мне известно. Просто я, Анатолий Кот, на предательство ради любви не пойду. Либо он хочет денег, просто намного больше, чем я. Но я не убью из-за этого друга», — рассказывал актер.

Всего в его фильмографии на данный момент 140 работ.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Анатолий Кот на премьерном показе спектакля «Аномальная Лиза»

Что известно о личной жизни Кота

Анатолий Кот состоял в фиктивном браке с актрисой Юлией Высоцкой. Они учились на одном курсе. Когда артистку пригласили работать в театр Янки Купалы, ей понадобилось белорусское гражданство. Чтобы она смогла получить документ, они с Котом расписались.

«У нас не было чувств: есть женщины, которых мы любим, а есть женщины-друзья. Не помню, сколько лет длился наш так называемый брак и из-за чего он распался», — рассказывал он.

В 2004 году актеру приписывали роман с певицей Кристиной Орбакайте. Артисты вместе снимались в картине «Родственный обмен». При этом Кот отмечал, что романтических отношений у него с исполнительницей не было.

«Это был сумасшедший момент. Володя Котт был режиссером картины. И он говорит: „Толя, познакомься — это Кристина. Кристина, познакомься — это Толя. Так, первая сцена. Ну, раздевайтесь… Ложитесь“. Так мы и познакомились с Кристиной. И вот я лежу с ней, а у меня рука онемела. Боялся сказать ей об этом, неудобно было. Такое случается в кино. Я робел перед Кристиной», — вспоминал он в программе «Судьба человека».

Второй женой актера была товаровед Елена. В 2004 году у пары родилась дочь Алиса, которая тоже стала актрисой. Брак распался, поскольку Кот уехал в Москву, где влюбился в коллегу по сериалу «Маргоша» Янину Колесниченко.

«Я влюбился в Янину Колесниченко. У меня просто снесло башку», — признавался он.

Колесниченко и стала третьей избранницей Кота. В 2011 у артистов родилась дочь Арина.

«Много слышал от коллег, что сложно, когда в семье два актера. Да, это так. Но тут и плюсы, два человека говорят на одном языке, полностью понимают друг друга. Мы любим друг друга, и это главное. Единственная проблема — наши графики, из-за них мало отдыхаем вместе», — делился Кот.

Фото: Тихонова Пелагия /Агентство «Москва» Анатолий Кот с семьей

Что известно о состоянии здоровья Кота

В 2013 году на фоне напряженной работы у Анатолия Кота случился инфаркт.

«Я играл, что у меня сердце схватывает. Я играл более пожилого человека, но тем не менее это же сердце… Отыгрывал. И у меня в 40 лет случился инфаркт. Врачи сказали, что это, скорее всего, был спазм сосуда резкий», — рассказывал он.

Актер отмечал, что после этого случая стал внимательно следить за здоровьем.

Как Кот заменил Назарова

В январе 2023 года стало известно, что Анатолий Кот заменил уволенного из МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова в постановке «Мастер и Маргарита». Он перевоплотился в Воланда.

Назаров вместе с женой актрисой Ольгой Васильевой в 2023 году переехал жить во Францию, осудив проведение спецоперации и действия российских властей.

Чем сейчас занимается Кот

Анатолий Кот продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Соседи, или Хочу на Сейшелы», «9-йряд. 10-е, 11-е место», «Мастер и Маргарита» и «Биография».

В 2023 году артист снялся в сериалах «Тетка», «Тайм аут», «Расплата» и «Умнее, чем я». В скором времени также должны выйти картины «Спойлер», «Ангелы района», «Мама из прошлого», «Подслушано в Рыбинске» и «Истребители. Битва за Крым» с его участием.

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