Заслуженный артист России Игорь Маменко продолжает творческую деятельность. Где он выступит в ближайшее время, что известно о личной жизни юмориста?
Чем известен Маменко
Игорь Маменко родился 10 сентября 1960 года в Москве.
Его отец — Владимир Маменко, цирковой акробат, каскадер, принимал участие в создании фильма «Человек-амфибия». Мать была артисткой Новосибирского театра оперы и балета.
В детстве Маменко занимался спортом. Его увлекал хоккей. Однако постепенно он переориентировался на цирковое искусство и в итоге пошел по стопам отца.
В 1984 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. По окончании работал акробатом в Цирке на Цветном бульваре, директором которого был Юрий Никулин. Также он освоил эквилибристику, жонглирование, клоунаду.
Срочную службу в армии проходил в знаменитой Кантемировской дивизии.
Маменко также хотел реализоваться как юморист. Параллельно с работой в цирке он собирал материалы для того, чтобы стать артистом разговорного жанра.
Однажды Николай Лукинский предложил ему подготовить несколько юмористических номеров, и вскоре они дуэтом выступили с номером «Солдат и прапорщик». На них обратила внимание Регина Дубовицкая, пригласившая Маменко в программу «Аншлаг», в которой он дебютировал в 2003 году.
За умение не только читать монологи, но и рассказывать анекдоты за Маменко закрепилось прозвище «Человек-анекдот».
«Никогда не готовлюсь и не репетирую. Могу перед выходом на сцену услышать анекдот и тут же вставить его в программу. Анекдоты постоянно записываю в специальный блокнот — рассказывают их все вокруг, в основном коллеги по цеху... А вот с улицы анекдоты не „беру“: бывает, подходят ко мне прохожие, узнавшие меня, и пытаются поделиться анекдотом, ни одного я еще не взял, все знаю!» — рассказывал комик.
В 2005 году Маменко было присвоено почетное звание Заслуженный артист Российской Федерации.
Вместе с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был соведущим телешоу «Парад звезд».
Что известно о личной жизни Маменко
Игорь Маменко был женат на мастере спорта по спортивной гимнастике, цирковой артистке Марии Маменко. Пара познакомилась во время работы в цирке.
В браке родилось два сына — Дмитрий и Александр. Супруги прожили вместе более 30 лет. В 2014 году Мария умерла от сердечного приступа.
«Она была необычайно здоровым человеком, никогда не обращалась к докторам, никаких таблеток. Ни на что никогда не жаловалась. Я тогда был в отъезде, лечил суставы. Она была на даче в Сергиеве Посаде. Скорая ехала 40 минут, хотя там пять минут езды. Если бы было определенное легкое лекарство, все было бы нормально. А его не было. И все. Она ушла. Когда это произошло, я поставил щит, чтобы не расслабляться. Я относительно стойко это перенес», — рассказывал Маменко.
Какие санкции наложены на Маменко
7 января 2023 года Игорь Маменко был внесен в санкционный список Украины против лиц «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины».
Чем сейчас занимается Маменко
Игорь Маменко продолжает творческую деятельность.
В ближайшее время он выступит в Ставрополе (10 мая) и Москве (19 октября).
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