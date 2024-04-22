Где сейчас актер Виктор Раков: как относится к СВО, есть ли жена и дети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Виктор Раков

Народный артист России Виктор Раков продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни, как он поддерживает спецоперацию?

Чем известен Раков

Виктор Раков родился 5 февраля 1962 года в Москве. Учился в ГИТИСе.

В кино Раков дебютировал в 1983 году в мини-сериале «Клятвенная запись». Также актер снимался в картинах «Убить дракона», «Мать», «Униженные и оскорбленные», «Гардемарины-3», «Петербургские тайны», «Мастер и Маргарита», «Судья в ловушке», «Убойная сила», «Сыщики», «Юнона и Авось», «Каменская-3», «Против течения», «Живой», «Девять неизвестных», «Слушая тишину», «Звезда Империи», «Журов», «Три женщины Достоевского», «Однажды в Ростове», «Три мушкетера», «Бомба», «Елизавета» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Что известно о личной жизни Ракова

Первый раз Виктор Раков женился во время учебы в ГИТИСе. Его избранницей стала сокурсница Ольга Ильюхина. В браке родился сын Борис. Супруги прожили вместе пять лет и развелись из-за того, что Ильюхина ушла к другому мужчине.

«Я — сентиментальный человек: какие-то вещи могут тронуть меня до слез. Лечат только время и работа, а вовсе не алкоголь. Я пережил это потрясение и понял, что не нужно растворяться в любимом человеке, смотреть ему в рот, придумывать то, чего нет. Потом очень трудно расставаться с иллюзией... С тех пор как мы расстались из-за ее нового увлечения, она сменила уже несколько мужей и партнеров. Бог с ней. Я вынужден общаться с Ольгой из-за сына», — комментировал Раков.

Сын артиста часто болел. Раков считал, что его проблемы со здоровьем — это злой рок, в котором виноваты родители.

«Болезни у сына с самого детства. Там было несколько болезней. Проблема с почкой, ему одну почку даже удалили. В три с половиной года у него было кровоизлияние в мозг, делали трепанацию. К счастью, мы это преодолели. Была еще одна ситуация: сын подрался с каким-то мальчишкой во дворе. Этот мальчишка несколько раз ударил сына в живот, после чего ему удалили селезенку. Я тогда выступал на суде, и виновника посадили на два года. Но это здоровье-то не вернет. Я думаю, что это Бог наказал нас за то, что жена любит другого человека. Это грех. Так мне кажется, что это нечто сверху», — говорил он.

Второй женой Ракова стала дефектолог Людмила. Пара поженилась и обвенчалась в церкви. В 1992 году у супругов родилась дочь Анастасия. В 2009 году они также усыновили мальчика Данилу.

«Это решение каждого конкретного человека. Если у кого-то есть желание и силы, он это делает. Все просто. У нас давно появилась мысль расширить нашу семью. Дочка тогда уже поступила в институт, у нее началась своя жизнь, а мы с Люсей были довольно молодые. Так почему бы нам еще одного ребенка не вырастить? Причем мы сразу решили: не удастся родить — усыновим. Для нас это не имеет значения. Родить не удалось, и мы перешли к плану Б», — рассказывал Раков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU Виктор Раков

Как Раков поддерживает спецоперацию

Актриса Яна Поплавская рассказывала, как Виктор Раков с супругой передавал 800 одноразовых простыней для военного госпиталя, а также огромные коробки с упакованными лекарствами.

Кроме того, артисты «Ленкома», среди которых Виктор Раков, Олеся Железняк, Дмитрий Певцов, регулярно приезжают в зону проведения спецоперации с благотворительными концертами и музыкально-поэтическими программами. В частности, они выступают в Центральном военно-клиническом госпитале им. А. А. Вишневского.

Чем сейчас занимается Раков

Виктор Раков продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в спектаклях «Женитьба», «Старомодная комедия», «Последний поезд», «Шут и Балакирев», «Маяковский», «Поминальная молитва» и «Ва-банк».

В 2023 году актер снялся в картине «Свидетель». В скором времени также должен выйти сериал «Княжна милосердия» с его участием.

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