Леонов и Крутой посетили вечер, посвященный Захарову: фото из «Ленкома» Мероприятие было приурочено к 90-летию режиссера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Композитор Игорь Крутой

13 октября в «Ленкоме» состоялся вечер, посвященный 90-летию Марка Захарова. Бывший художественный руководитель театра скончался в 2019 году. На мероприятии гости смогли оценить выставку «Марк Захаров. Аплодисменты не кончаются» и посмотреть спектакль «Юнона и Авось».

Директор театра Марк Варшавер выступил с речью, посвященной Марку Анатольевичу. «Говорить о Захарове и просто и сложно одновременно. Потому что это человек, который создал такой театр, 46 лет им руководил. Он сам любил ставить спектакли. Надо заметить, что многие другие режиссеры уезжали в другие страны и города, ставили там спектакли, а он практически не ездил, был в своем театре каждый день, приходил в своей кепке, поднимался по лестнице к себе в кабинет и в 11 начинал репетицию», — отметил Варшавер.

Он добавил, что в театре 18 народных и 18 заслуженных артистов. Сегодня в культовой постановке «Юнона и Авось» были задействованы актеры из всех составов. На зрителей произвела сильное впечатление игра Дмитрия Певцов, который исполняет роль графа Резанова.

Гостями мероприятия стали Нелли Кобзон, Алла Сурикова, Евгений Герасимов, Андрей Леонов, Виктор Раков, Игорь Крутой, Алла Зюганова и многие другие.

Как прошел вечер, посвященный 90-летию Захарова, — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.