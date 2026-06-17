Спектакль «17 мгновений весны» состоится в театре «Модерн»

В Московском драматическом театре «Модерн» 17 и 18 октября пройдет премьера спектакля по одноименному роману Юлиана Семенова «17 мгновений весны». Режиссером постановки стал худрук учреждения Юрий Грымов. Сейчас проходит актерский кастинг на роль Штирлица: репетиции уже активно идут, однако окончательное решение, кто будет исполнять главную роль, пока не принято.

Мы шифруемся, кто будет играть Штирлица. У нас сложная и ответственная задача, требующая серьезного подхода, в том числе к подбору актеров. И мы готовы использовать самые продвинутые технологии ради результата. Штирлиц работал под прикрытием, поэтому мы ищем этого персонажа, — отметил Грымов.

Спектакль по оригинальному роману Юлиана Семенова покажет зрителям сцены, не попавшие в известный одноименный фильм Татьяны Лиозновой. Действие будет разворачиваться как ретроспектива событий весны 1945 года. В работе над постановкой режиссеру Грымову и труппе помогают эксперты и консультанты внешней разведки. В настоящее время шьются костюмы и строятся декорации. Ожидается, что спектакль будет состоять из трех актов.

Ранее сообщалось, что спектакль-эпопея «Война и мир» Московского драматического театра «Модерн» 14 июля откроет XXXV международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в Белоруссии. Постановку худрука «Модерна» и режиссера Юрия Грымова покажут на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.