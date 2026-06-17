Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 10:07

Спектакль «17 мгновений весны» состоится в театре «Модерн»

Фото: Пресс-служба театра Модерн
Подписывайтесь на нас в MAX

В Московском драматическом театре «Модерн» 17 и 18 октября пройдет премьера спектакля по одноименному роману Юлиана Семенова «17 мгновений весны». Режиссером постановки стал худрук учреждения Юрий Грымов. Сейчас проходит актерский кастинг на роль Штирлица: репетиции уже активно идут, однако окончательное решение, кто будет исполнять главную роль, пока не принято.

Мы шифруемся, кто будет играть Штирлица. У нас сложная и ответственная задача, требующая серьезного подхода, в том числе к подбору актеров. И мы готовы использовать самые продвинутые технологии ради результата. Штирлиц работал под прикрытием, поэтому мы ищем этого персонажа, — отметил Грымов.

Спектакль по оригинальному роману Юлиана Семенова покажет зрителям сцены, не попавшие в известный одноименный фильм Татьяны Лиозновой. Действие будет разворачиваться как ретроспектива событий весны 1945 года. В работе над постановкой режиссеру Грымову и труппе помогают эксперты и консультанты внешней разведки. В настоящее время шьются костюмы и строятся декорации. Ожидается, что спектакль будет состоять из трех актов.

Ранее сообщалось, что спектакль-эпопея «Война и мир» Московского драматического театра «Модерн» 14 июля откроет XXXV международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в Белоруссии. Постановку худрука «Модерна» и режиссера Юрия Грымова покажут на сцене Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.

Общество
спектакли
театры
Культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, какие дальнобойные ракеты Запад может передать ВСУ
Подросток признан виновным в подготовке к совершению теракта
Премьер азиатской страны обсудит с Путиным увеличение поставок нефти
Адвокат ответил, что грозит Лерчек после повторной проверки ее здоровья
Магнитные бури сегодня, 17 июня: что завтра, головные боли, нервозность
В правительстве России раскрыли планы развития арктического региона
В ОП призвали дать многодетным ипотеку под 0%
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 июня: где сбои в России
Почему не работает Telegram сегодня, 17 июня: замедление, заблокируют ли
Таиланд готов увеличить туристический поток из России
В ОП России дали советы, как правильно организовать клумбу во дворе дома
Политолог ответил, что необходимо для завершения украинского конфликта
Цифровой контроль за строительным мусором упростят в Москве
Российскому бизнесу предложили «ворота» в самом сердце Юго-Восточной Азии
ПВО отразила атаку дрона, летевшего на Москву
Возлюбленного Лерчек проверят из-за тренировок блогерши
Врачи Рошаля два часа собирали ногу подростку после страшного падения
Военэксперт ответил, почему Запад вспомнил о дальнобойном оружии для ВСУ
Россияне ощутили на себе переизбыток яиц
Стало известно, где и когда похоронят звезду «Кухни» и «Интернов» Плетневу
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.