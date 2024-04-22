«Я отказался жить в РФ, это Мордор»: куда пропал актер Сергей Стрельников

Фото: ИТАР-ТАСС/ Пресс-офис фильма «Земля забвения»

Актер Сергей Стрельников

Актер Сергей Стрельников прославился благодаря работе в России, однако сейчас осуждает действия властей РФ и финансово помогает ВСУ. В каких проектах артист был задействован в России, что известно о его личной жизни?

Чем известен Стрельников

Сергей Стрельников родился 13 ноября 1979 года в поселке Никифоровка Тамбовской области. Когда ему было два года, то семья переехала в Киевскую область.

В 1996 году Стрельников поступил в Киевское училище культуры на факультет «режиссер массовых действий». В 2003 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

В кино артист дебютировал в 2001 году в сериале «День рождения Буржуя — 2». Также Стрельников снимался в картинах «Бедная Настя», «Возвращение Мухтара», «Дурдом», «Ангел-хранитель», «В поисках истины», «Любовь на асфальте», «1941», «Демоны», «Брат за брата», «Ярость», «Страсти по Чапаю», «Куприн. Яма», «Скорая помощь», «Чудо по расписанию», «Чужая жизнь», «Операция „Мухаббат“», «Бесславные крепостные», «Неверная» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Стрельникова

Первой избранницей Сергея Стрельникова была украинская певица Галина Безрук. Пара познакомилась во время учебы в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Вместе артисты прожили несколько лет.

«Я — актер, Галя — певица. У нас сразу завязался бурный роман, мы несколько лет жили вместе... Но в итоге расстались — это было неизбежно, так как два лидера в семье никогда не уживутся», — комментировал артист.

Вторая жена Стрельникова — актриса Виктория Литвиненко. В браке родился сын Сильвестр.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Галина Безрук

Что Стрельников говорил о России

Сергей Стрельников осудил экс-возлюбленную Галину Безрук за то, что она не высказалась против действий России на Украине.

«Она была моей гражданской женой. Я не имею к ней никакого отношения давно. Это ее выбор. Осталась в Мордоре — и ее ребенок будет москалем. Будет жить в стране, в которой не нужно жить. Не хочу о ней говорить, она меня не интересует. И что, она такая одна? Таких много», — заявил он.

Стрельников в свое время жил и работал в России. Так, 80% фильмов в его карьере — российского производства. Он даже играл советского офицера. Артист признался, что за такие эпизоды своей биографии ему стыдно, однако он рад, что в итоге сделал правильный выбор и вернулся на Украину.

«Я для себя сделал выбор — я отказался жить в России. Вернулся и перезагрузился. Я не ошибся», — уверен Стрельников.

Актер также рассказывал, что в России у него остались родственники, с которыми он разорвал связь.

«У меня остались родственники из России. По отцу моему покойному. Это его брат и его семья. Я ждал очень долго, когда же они все же осмелятся и мне позвонят. И когда они мне позвонили, я просто переключился на мат, а потом прилетела какая-та долбанная ракета. Рубанули свет, пропал интернет, и я не договорил. Я не смог нормалью с ними общаться, услышав аргументы с той стороны», — сказал он.

Супруга Стрельникова, Виктория Литвиненко, говорила, что ее муж покинул Россию в 2014 году, но из-за отсутствия работы на Украине в 2017 году они согласились на участие в российском проекте.

Фото: Социальные сети Виктория Литвиненко и Сергей Стрельников

«Сейчас можно долго говорить об этом, и это будет звучать как оправдание. Оправданий нет. Мы там были. Мы когда только приехали, то подумали, что это ошибка. Это было просто ужасно», — вспоминала Литвиненко.

Она также приносила извинения украинцам от лица их со Стрельниковым семьи.

«Если кому-то нужны извинения, простите нас, пожалуйста. Но я делала свою работу. Чтобы прокормить себя и свою семью», — добавила актриса.

Чем сейчас занимается Стрельников

Сергей Стрельников поддерживает Украину и в соцсетях собирает деньги на помощь ВСУ.

Актер также заявлял, что ходил в военкомат и хотел отправиться на фронт, но его отправили домой после медкомиссии.

«Я ходил в военкомат в апреле. Два дня стоял в очереди, попал, сдал документы, встал вроде на учет. А потом как-то... Может, моя медицинская история их всех немного смутила: у меня есть проблемы с почками, пять операций», — объяснял Стрельников.

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