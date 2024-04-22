Политолог раскрыл, спасет ли ВСУ помощь США Политолог Родионов: выделение денег от США продлит агонию Украины

Фото: МО Украины

Выделенная помощь США не спасет Украину, рассказал в беседе с LIFE.ru политолог Дмитрий Родионов. По его словам, это только продлит агонию Украины. Ранее президент США Джо Байден призвал сенат одобрить билль о помощи Украине, чтобы как можно быстрее отправить Киеву оружие. Палата представителей США утвердила финансирование в размере $61 млрд.

Политолог отметил, что главная проблема Украины — это не недостаток оружия, а нехватка людей. Западные эксперты сходятся в том, что ВСУ не помогут самолеты, ракеты и все то, на что им выделяют деньги. Недостаток людей в армии Украины ощущается так сильно, что власти вынуждены идти на ужесточенные мер мобилизации.

Финансирование со стороны США будет только тянуть время, уточнил Родионов. Максимум, на что способны ВСУ, это укрепить оборону и замедлить наступление армии России. Законопроект о помощи Украине был ожидаем, поскольку на Западе до сих пор настроены на «нанесение стратегического поражения» России.

20 апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая.