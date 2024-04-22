«Суперстар», обида на Пугачеву, Соседов: куда пропала Екатерина Суржикова

Фото: Р. Юнисов/РИА Новости

Екатерина Суржикова

Заслуженная артистка России Екатерина Суржикова в 2023 году стала участницей проекта «Суперстар». Кто раскритиковал певицу на шоу, как ее карьере помешала Алла Пугачева?

Чем известна Суржикова

Екатерина Суржикова родилась 29 марта 1956 года в Москве. Ее отец, Иван Суржиков, был популярным исполнителем русских народных песен, а мама, Вероника Станкевич, сначала работала в цирке, а затем стала выступать с рассказами Михаила Зощенко и монологами сатириков.

У Суржиковой есть младшая сестра Елизавета. Она тоже стала певицей.

Училась Суржикова в ГИТИСе. Популярность пришла к ней после конкурса «Сопот-1985», где она исполнила песни «Кукла» и «Радуйся». Композиции для артистки писали лучшие авторы того времени — Раймонд Паулс, Илья Резник, Виктор Резников, Вячеслав Добрынин и другие.

В 1990 году Суржикова сыграла в фильме «Шкура». Картина вошла в историю отечественного кинематографа как последняя работа «Мосфильма», снятая в СССР.

В 2002 году она получила звание заслуженной артистки России.

В 2003 году исполнительницу пригласили преподавать в ГИТИС. В 2012 году она открыла «Школу мюзикла» для детей и подростков.

Что известно о личной жизни Суржиковой

Первым мужем Екатерины Суржиковой был музыкант группы «Вечный двигатель» Евгений Бабкин. Артистка тоже выступала в коллективе.

«Я вышла замуж в 17 лет за музыканта из группы „Вечный двигатель“ Евгения Бабкина. Сбежала с ним из дома, пока родители были на гастролях. Уехали из Москвы в Серпухов, и по какой-то липовой ксиве нас расписали», — вспоминала она.

Второй муж — танцор Михаил Маншилин. Пара сыграла свадьбу в Германии. В 2002 году у супругов родился сын.

Почему Суржикова уезжала из России, при чем тут Пугачева

В 1991 году Екатерина Суржикова вместе с семьей переехала в Германию. Там она стала выступать для эмигрантов. Также певица отучилась в Гамбурге в американской школе мюзикла On stage и начала преподавать вокал.

В 1996 году Суржикова вернулась в Россию. По словам ее экс-супруга Евгения Бабкина, на решение повлияло снижение числа концертов за границей.

«Сначала Катю активно приглашали выступать, потом заказов стало меньше. Семья Суржиковых вернулась. Квартиры в Москве уже не было, потому что перед отъездом они ее продали. И тут им помог не кто иной, как Кобзон: сделал им квартиру. Надо отдать должное: он может быть страшным врагом, но в то же время и очень хорошим другом», — рассказывал Бабкин.

Несколько лет назад исполнительница призналась, что была вынуждена работать с родителями за границей, так как ей и ее отцу «перекрыли» кислород Иосиф Кобзон и Алла Пугачева.

По словам Суржиковой, Примадонна, которая училась с ней в ГИТИСе, пообещала ей: «Пока я на эстраде, тебя там не будет!»

«Я считалась несоветской певицей: не то лицо, не то поведение. Вскоре поняла, что дело не в репертуаре, а в отношении ко мне», — объясняла артистка.

Чем сейчас занимается Суржикова

В 2023 году Екатерина Суржикова стала участницей шоу «Суперстар. Возвращение», выходящего на канале НТВ.

В рамках программы она исполнила песню «Ангелы здесь больше не живут» в память о своем отце Иване Суржикове. Член жюри, заслуженная артистка России Наташа Королева, раскритиковала ее выступление и заявила, что она неправильно выбрала композицию для своего номера.

«Вам удивительно не идет эта песня. Ничего с собой поделать не могу. И спето хорошо, и номер прекрасный, но я не почувствовала тех вибраций, которых бы мне хотелось. Для меня тема папы очень тонкая. Неудачная эта песня для вас в этой ситуации. Надо было посвятить отцу песню в народном стиле», — высказалась Королева.

По итогам четырех выпусков Суржикова набрала 21 балл и покинула проект. При этом она призналась, что ей понравилось участвовать в шоу.

Почему Суржикова поссорилась с Соседовым

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в ходе шоу «Суперстар» заявил, что из Екатерины Суржиковой «ушла восторженность и вдохновенность».

«Прости меня, но ушла из тебя восторженность, вдохновенность. Ты смотришь все время в пол, но нет полета, а без этого артиста не существует. Пусть эти качества останутся в тебе как в человеке, а сцена уже ушла от тебя», — сказал он.

Слова Соседова задели Суржикову, и она напомнила ему, что он уже не вправе делать замечания. Также она отказалась принимать извинения телеведущего.

«Сережа, осудили человека один раз, но два раза никого не судят уже. А ты вновь меня осудил, сказал, что у меня что-то ушло, откуда-то вышло. Не надо извиняться только, я уже привыкла», — отметила исполнительница.

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