В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера нового, третьего по счету сезона отечественного сериала «Тест на беременность», главные роли в котором играют такие именитые артисты как Светлана Иванова, Кристина Орбакайте, Евгений Пронин, Александр Яцко, Лянка Грыу, Андрей Ургант, Кирилл Гребенщиков и другие.
Как описывал проект продюсер и генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин, «Тест на беременность» — это одна из «самых сильных российских мелодрам, рассказывающая о повседневной жизни врачей, которые каждый день без огласки совершают героические поступки». По мнению создателей, его важной особенностью является реалистичное изображение медиков, которые выступают не карикатурными супергероями, а живыми людьми, которые совмещают спасение жизней других с устройством своих собственных.
Первый сезон «Теста на беременность» вышел в эфире Первого канала в 2014 году, второй — в 2019-м. Премьера нового сезона медицинской мелодрамы состоялась сегодня днем эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.
Как прошел звездный показ — в фоторепортаже NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Роман Мальков и актриса Анастасия Макеева на премьере нового сезона сериала «Тест на беременность» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Наталья Рудова на премьере нового сезона сериала «Тест на беременность» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Анастасия Меськова на премьере нового сезона сериала «Тест на беременность» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Евгений Пронин на премьере нового сезона сериала «Тест на беременность» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актер Аристарх Венес на премьере нового сезона сериала «Тест на беременность» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певица Евгения Малахова на премьере нового сезона сериала «Тест на беременность» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Мария Шумакова на премьере нового сезона сериала «Тест на беременность» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Стилист Влад Лисовец на премьере нового сезона сериала «Тест на беременность» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Мария Погребняк на премьере нового сезона сериала «Тест на беременность» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Лянка Грыу на премьере нового сезона сериала «Тест на беременность» в кинотеатре «Художественный» в Москве
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Модельер Маша Цигаль на премьере нового сезона сериала «Тест на беременность» в кинотеатре «Художественный» в Москве