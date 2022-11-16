Как звезды знакомились с новым сезоном сериала «Тест на беременность»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица и актриса Кристина Орбакайте на премьере нового сезона сериала «Тест на беременность» в кинотеатре «Художественный» в Москве

В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера нового, третьего по счету сезона отечественного сериала «Тест на беременность», главные роли в котором играют такие именитые артисты как Светлана Иванова, Кристина Орбакайте, Евгений Пронин, Александр Яцко, Лянка Грыу, Андрей Ургант, Кирилл Гребенщиков и другие.

Как описывал проект продюсер и генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин, «Тест на беременность» — это одна из «самых сильных российских мелодрам, рассказывающая о повседневной жизни врачей, которые каждый день без огласки совершают героические поступки». По мнению создателей, его важной особенностью является реалистичное изображение медиков, которые выступают не карикатурными супергероями, а живыми людьми, которые совмещают спасение жизней других с устройством своих собственных.

Первый сезон «Теста на беременность» вышел в эфире Первого канала в 2014 году, второй — в 2019-м. Премьера нового сезона медицинской мелодрамы состоялась сегодня днем эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

Как прошел звездный показ — в фоторепортаже NEWS.ru.