США, смена деятельности, «Маргарита»: куда пропал актер Александр Галибин

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Александр Галибин

Народный артист России Александр Галибин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Галибин

Александр Галибин родился 27 сентября 1955 года в Санкт-Петербурге. Учился на актерском отделении ЛГИТМиКа.

В кино Галибин дебютировал в 1976 году в картине «…И другие официальные лица». Также артист снимался в проектах «Иванцов, Петров, Сидоров», «Шестой», «Сказка, рассказанная ночью», «Моя любовь — Революция», «Нас венчали не в церкви», «Батальоны просят огня», «Муж и дочь Тамары Александровны», «Романы: Венценосная семья», «Мастер и Маргарита», «Судьба государя», «Человек ниоткуда», «Высокая кухня», «Второе зрение», «Доктор Рихтер», «Волк», «Времена года» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Галибина

Первой женой Александра Галибина была режиссер Ольга Наруцкая. В 1978 году у супругов родилась дочь Мария.

После развода Наруцкая пригласила бывшего мужа в свой фильм «Муж и дочь Тамары Александровны». Дочь пошла по стопам родителей: окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, работает на радио.

Вторая супруга Галибина — драматург и публицист из Германии Рут Винекен. Актер познакомился с ней, изучая режиссуру на курсе А. Васильева во время работы в «Лаборатории» театра «Школа драматического искусства». В 1991 году пара поженилась, а через восемь лет развелась.

«Когда мы сошлись с Галибиным, у меня от первого брака росли три дочери. Я тогда тащила на себе всю семью. Писала очерки в швейцарскую газету, где платили прилично. Муж в то время зарабатывал гроши. Мы делали совместные проекты, и я надеялась, что дальше все будет хорошо. Со временем заметила, что слишком много брала на себя: и пьесы переводила, и драматургию новую находила, и деньги в дом приносила. Мне, конечно, обидно, что Александр умалчивает обо мне в интервью, будто нашего брака и не было вовсе. Видимо, ему стыдно вспоминать тот период», — говорила Винекен.

Третьей женой Галибина стала актриса Ирина Савицкова. Она на 18 лет младше избранника.

Фото: Сандурская Софья/Агенство «Москва» Александр Галибин

«Познакомились мы в СТД. Я читал там лекцию о современной драматургии. Ирина пришла послушать. Опоздала. Вижу, входит необыкновенно красивая женщина и садится как раз на то место, где прежде сидел я. Закончив свое выступление, я присел рядом с ней. Разговорились, познакомились... и вдруг меня пронзила абсолютно четкая мысль: хочу, чтобы эта женщина была со мной. Всегда. Это — мой человек. Казалось бы, странно: взрослый мужчина, за плечами два брака, что за спонтанность? Не объяснишь этого. Есть то, что не подлежит анализу. Как говорится, так совпали звезды. Бог свел», — вспоминал артист.

На тот момент Савицкова была замужем, но развелась и ушла к Галибину. В 2003 году у супругов родилась дочь Ксения, в 2014 году — сын Василий.

Что Галибин говорил об уходе кино США из РФ

Александр Галибин, отвечая на вопрос о том, как он относится к тому, что с российского кинорынка ушли крупные киностудии США, заявил, что ситуацию «больше терпеть нельзя».

«То, что наш кинопрокат терпит сегодня большие убытки, это видно даже невооруженным глазом. Но ситуацию, в которой долгие годы существовало наше детское кино, вытесненное Голливудом на задворки экрана, больше терпеть нельзя. У нас есть свои традиции детского и юношеского кино — фильмы Роу, Птушко, Ролана Быкова, Ильи Фрэза, Леонида Нечаева, Владимира Грамматикова, Динары Асановой, Сергея Соловьева», — отметил он.

Артист обратил внимание, что в России есть и современные хорошо прошедшие по экрану детские картины — такие, как трилогия «Последний богатырь», фильм «Пальма» или мультфильмы, основанные на русских сказках.

«Но основной массив нашего детского кино задавлен всеми этими бесконечными „Гарри Поттерами“, „Хрониками Нарнии“ и прочими голливудскими франшизами, что, считаю, в таких больших количествах вредит восприятию ребенка. Теперь, надеюсь, для российских детских картин будет отведено подобающее им место на экране», — высказался Галибин.

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» Александр Галибин

По мнению артиста, «не надо драматизировать ситуацию в российской киноиндустрии из-за ухода „большого Голливуда“».

«В мире полно стран, где американский кинематограф совсем не представлен или представлен весьма скромно. В том же Китае, например. Там смотрят в основном национальное кино. В свою очередь китайские, иранские, южнокорейские, индийские картины, фильмы из ближнего зарубежья смогут со временем сделать нашу киноафишу более разнообразной, многоцветной», — добавил он.

Чем сейчас занимается Галибин

Александр Галибин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Пигмалион», «На Трубе» и «Лондонский треугольник».

В 2023 году актер снялся в драме «Маргарита». В скором времени также должна выйти картина «Сыроежки» с его участием.

«Я стал довольно выборочно появляться на экране, только в тех ролях, которые мне интересны, в которых можно что-то сказать. Потому что я думаю, что это все-таки серьезная ответственность моя — выходить на экран. Мне это перестало быть интересным. Я стал заниматься другим», — объяснял Галибин 78.ru.

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