Лента «Мастер и Маргарита» снова вышла в лидеры по СНГ Фильм Локшина «Мастер и Маргарита» стал лидером проката в России и СНГ

Фото: «Атмосфера кино»

«Мастер и Маргарита»

Новая экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» заняла первую строчку проката в России и СНГ за прошедшие выходные, следует из данных портала Kinobusiness. Так, фильм режиссера Михаила Локшина собрал 434 млн рублей с 1 по 4 февраля. В прошлый уикенд картина также была лидером проката.

Второе место в рейтинге досталось «Бременским музыкантам» Алексея Нужного. Музыкальное фэнтези за выходные собрало более 123 млн рублей. В тройку лидеров вошла комедия Клима Шипенко «Холоп-2», собрав более 122 млн рублей.

Ранее кинокритик Сергей Сычев назвал радикальной идею экранизировать роман «Мастер и Маргарита» в постмодернистском ключе. Несмотря на это, по его мнению, она рабочая, и зрители оценят фильм, который сделан таким образом, чтобы понравиться и тем, кто знаком с творчеством писателя, и тем, кто роман не читал.

По мнению Сычева, экранизировать этот роман — «то еще удовольствие». Он также подчеркнул, что положительно относится к новой версии фильма.

Автор пока наиболее известной экранизации «Мастера и Маргариты» Владимир Бортко, в чьей картине снялись Олег Басилашвили (Воланд), Анна Ковальчук (Маргарита) и Александр Галибин (Мастер), заявил, что не будет смотреть фильм Локшина. Он также предположил, что ленту могли снять исключительно с целью заработка на очередной экранизации романа Михаила Булгакова.